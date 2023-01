Lorient: le propriétaire de Bournemouth devient actionnaire minoritaire des Merlus

Lorient a officialisé ce vendredi l’entrée au capital de l’homme d’affaires américain Bill Foley (78 ans), récent propriétaire du club anglais de Bournemouth. Le nouvel actionnaire minoritaire était présent lors du match nul contre Monaco (2-2) mercredi.

Lorient prend l’accent américain. Le club a officialisé ce vendredi l’entrée au capital de l’homme d’affaires américains Bill Foley (78 ans) par le biais de sa société Black Knight Football and Entertainment (BKFE), consortium majoritairement détenu par Cannae Holdings Inc (CNNE : NYSE), société cotée à la bourse de New York détenant des participations dans des secteurs comme les services technologiques, l’hôtellerie, ou le sport professionnel.

Une arrivée qui permettra une augmentation de capital

BKFE et Cannae Holdings deviennent ainsi actionnaires minoritaires du club breton, actuellement 6e de Ligue 1. "Ce partenariat, qui prévoit une augmentation de capital, permettra notamment de renforcer les fonds propres du groupe FCL avec l’arrivée d’un puissant actionnaire reconnu dans le monde du sport, se réjouit le communiqué des merlus. Il assure aussi la pérennité du club avec une continuité de gestion puisque Loïc Féry, unique propriétaire du FC Lorient depuis 2009, reste l’actionnaire majoritaire et conserve la présidence du club qu’il occupe depuis 14 saisons."

Foley et sa société BKFE ont récemment mis un pied dans le football européen en devenant propriétaires de club anglais de Bournemouth en décembre dernier. Ils possèdent également la franchise américaine de hockey sur glace des Golden Knights de Las Vegas, fondée en 2016. "Cette entrée en Premier League est au centre d’une stratégie plus large qui vise, sur le long terme, à la constitution d’un réseau international performant de clubs européens et sud-américains", indique encore le communiqué de Lorient.

Foley était présent dans les tribunes de Moustoir mercredi pour assister à la rencontre entre Lorient et Monaco (2-2). "Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui cet accord de partenariat stratégique à Lorient, s’est-il réjoui dans le communiqué. Loïc Féry a contribué à faire du FC Lorient un club de premier ordre. Il préside avec succès aux destinées du FC Lorient depuis 14 ans et sera un excellent partenaire pour développer avec BKFE un groupe de clubs de football de premier plan. J’ai hâte de collaborer avec Loïc et son équipe pour accélérer le succès du FC Lorient et de BKFE."