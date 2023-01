Mercato: Bielsa de retour en Angleterre pour négocier avec Everton

Photographié à l'aéroport de Londres, Marcelo Bielsa discute avec Everton, selon le Daily Mail. L'entraîneur argentin est le favori pour prendre la succession de Frank Lampard et tenter de maintenir le club en Premier League.

L'heure du deuxième acte anglais pour "El Loco" ? Près d'un an après avoir été démis de ses fonctions à Leeds United, Marcelo Bielsa négocie avec Everton (19e de Premier League). L'entraîneur argentin de 67 ans a atterri ce jeudi à l'aéroport de Londres Heathrow en provenance du Brésil, comme le révèle le Daily Mail, photos à l'appui.

Bien que favori pour le poste, selon la presse britannique, Marcelo Bielsa n'est semble-t-il pas le seul potentiel successeur à Frank Lampard, officiellement limogé lundi soir après une énième défaite contre West Ham (2-0). Une autre piste mènerait à Davide Ancelotti, fils et adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Sean Dyche, ancien manager de Burnley, serait aussi sur la short-list.

Deux points de retard sur le premier non-relégable

Everton reste sur dix matchs sans victoires, toutes compétitions confondues, dont deux défaites contre des rivaux directs pour la course au maintien. Ces revers ont fait chuter le club à la 19e place, à égalité de points avec la lanterne rouge Southampton et deux de retard sur le 17e Wolverhampton.

L'intérim au poste d'entraîneur est assuré par Paul Tait et Leighton Baines, qui étaient respectivement entraîneurs des moins de 21 et des moins de 18 ans. Frank Lampard, 44 ans, avait été nommé il y a moins d'un an pour remplacer l’Espagnol Rafael Benitez. La saison dernière, le club avait assuré son maintien de justesse en terminant à la 16e place.

Sans club depuis février dernier, Marcelo Bielsa avait été remercié par Leeds United à la suite d'une série de mauvais résultats qui menaçaient le maintien en Premier League. L'ancien coach de l'OM et du Losc reste malgré tout une légende pour les supporters, qui ont vibré lors du retour parmi l'élite du football anglais après 16 ans d'absence.