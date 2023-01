Mercato: Pavard vers le Barça

Le latéral français, en rupture au Bayern ou il est sous contrat jusqu'en 2024, pourrait rebondir en Catalogne. Dès cet hiver?

La presse catalane ne fait pas mystère ce mardi matin de l'intérêt du Barça pour Benjamin Pavard, en difficulté au Bayern où il ne veut pas prolonger, d'autant plus avec l'arrivée imminente et surprise de Joao Cancelo. Selon Sport et Mundo Deportivo, Tout est donc en place pour un transfert à Barcelone, d'autant que l'agent de Pavard, est le même que celui de Lewandowski, qui a fait le même chemin l'été dernier.

Selon Mundo Deportivo, il existe une toute petite possibilité qu'il débarque dès cet hiver, même si un transfert d'ici à ce soir paraît bien improbable.

En concurrence avec Koundé?

Toutes les informations de la dernière journée du mercato à suivre dans notre direct.

"Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment (…) J'ai peut-être fait le tour ici", avait lâché Pavard dans L'Equipe le 10 novembre. Les choses semblent se concrétiser. D'après Bild en décembre, l'international français (47 sélections) ne souhaitait pas prolonger au Bayern, où son contrat court jusqu'en 2024.

Mis en concurrence avec Matthijs De Ligt et Noussair Mazraoui aux différents postes qu'il peut occuper au Bayern Munich, borduré par Didier Deschamps en équipe de France, Benjamin Pavard pourrait donc rebondir en Catalogne, où il serait alors en concurrence avec Jules Koundé, qui lui est passé devant chez les Bleus.