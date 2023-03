Mercato: pourquoi Jude Bellingham s’éloigne de Liverpool

D'après The Athletic, Liverpool ne serait pas prêt à casser sa tirelire pour s'attacher les services du milieu de terrain anglais Jude Bellingham. Les Reds ont conscience que leurs principaux concurrents sur ce dossier, Manchester City et le Real Madrid, ont davantage d'arguments, notamment sur le plan financier.

Ce sera sans doute l'un des feuilletons de l'été. A 19 ans, Jude Bellingham est l'un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Malgré un contrat qui expire en 2025, le Borussia Dortmund ne devrait pas s'opposer à son départ au prochain mercato.

Les candidats les plus chauds et les plus crédibles pour l'accueillir étaient trois en première ligne : Liverpool, Manchester City et le Real Madrid. Ils ne sont peut-être plus que deux. Car selon The Athletic, Liverpool ne serait plus prêt à faire des folies pour s'offrir le joueur aux 22 sélections avec les Three Lions.

Pas de surenchère

L'Anglais ne dispose pas de clause de départ et tout laisse à penser qu'il faudra payer de très importantes indemnités de transfert pour obtenir sa signature. Or si Jürgen Klopp est un grand admirateur du joueur, la direction des Reds ne veut pas entrer dans le jeu de la surenchère.

Financièrement, le club de la Mersey sait qu'il aura du mal à rivaliser avec des clubs comme le Real ou City. Si Bellingham semble donc s'éloigner de Liverpool, le club anglais n'a pas complètement enterré ce dossier. Et aucune décision n'a encore été actée.