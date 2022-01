Mercato: qui est Julian Alvarez, le petit crack de River sur le point d'atterrir à Manchester City

Julian Alvarez, 21 ans, a terminé la saison de D1 argentine en tant que meilleur buteur avec River Plate, champion. Le jeune attaquant est annoncé à Manchester City, qui pourrait l'accueillir cet été.

Il est aujourd'hui considéré comme le meilleur footballeur en Amérique du Sud. L'été prochain, l'Europe pourrait bien être son nouveau terrain de jeu. À bientôt 22 ans, Julian Álvarez semble plus que jamais proche d'acter son départ River Plate, club dont il est un hincha (supporter). Depuis plusieurs mois, son nom circule de plus en plus dans les colonnes mercato. Des clubs comme l'Atalanta, le Napoli et l'OGC Nice étaient cités. Mais Manchester City serait sur le point de rafler la mise, avec une offre d'environ 20 millions d'euros (le montant de la clause libératoire) assortie d'un prêt jusqu'en juin. D'aucuns disent qu'il a toutes les qualités pour devenir le digne successeur de Sergio Agüero.

Meilleur buteur du championnat argentin de la saison qui s'est achevée sur un titre pour lui en décembre, avec 18 buts en 25 matchs, Julian Álvarez s'illustre avec des statistiques plus altruistes. À l'automne, il se place en tête des joueurs de moins de 21 ans avec le plus de passes clés sur l'année, devant Phil Foden, Charles De Ketelaere ou encore Jadon Sancho.

Marcelo Gallardo le fait principalement évoluer au poste d'avant-centre, même s'il connaît également quelques titularisations sur l'aile droite. "C'est un joueur qui offre de la flexibilité, avec beaucoup de volonté. Il est sur le point de caraméliser, pour devenir très important", a récemment salué l'entraîneur du club de Buenos Aires. "J'essaie de m'adapter à tous les postes, pour être une alternative pour le coach", disait l'intéressé de son côté.

Un essai au Real Madrid

Julian Álvarez a déjà connu l'Europe, en tant que footballeur. C'était bien avant ses débuts professionnels. Postérieurement à un essai chez Boca Juniors, un recruteur lui fait jouer quelques matchs amicaux avec le centre de pré-formation du Real Madrid. Il a 11 ans, mais le club espagnol n'intègre des jeunes qu'à partir de 16 ans. Le FC Barcelone est également intéressé. Il se dit que Jorge Messi, le père et agent de Lionel, a même tenté de le rapprocher de la Catalogne. Sans succès, la famille du garçon étant de toute façon dans l'incapacité de faire le déplacement.

"Toute cette histoire est née grâce à un ami arbitre, qui m'a dit qu'il avait dirigé un garçon très doué à Calchin, de 2000, et qu'il n'y avait pas d'autre choix que de lui faire passer un test", a raconté le recruteur, Piero Foglia, dans un entretien à la presse locale argentine. "S'il y avait eu la même règlementation que lorsque Messi a signé à Barcelone, Julian aurait signé au Real Madrid. (...) Il n'a pas encore montré son meilleur. Naturellement, il joue toujours comme attaquant en retrait. Lorsqu'il s'agit de la finition, il le fait avec les deux pieds, en cherchant les poteaux", a-t-il auasi développé.

En fin de contrat dans un an

Pour "L'Araignée", son surnom parce que le ballon lui colle au pied, tout commence véritablement en 2018. Avec d'abord un match de championnat, puis une entrée en finale de la Copa Libertadores qui s'était conclue au Santiago-Bernabéu de Madrid. En 2021, Lionel Scaloni lui ouvre les portes de la sélection argentine. Julian Álvarez accomplit enfin son "rêve" de jouer avec Lionel Messi. L'un de ses formateurs, Rafael Varas, considère qu'il est suffisament mûr pour "disputer la place de titulaire" à Lautaro Martinez.

Dans l'une de ses dernières interviews, Julian Álvarez a déclaré vouloir se "concentrer" sur River Plate. Sans omettre de préciser, alors que son contrat s'achève en décembre 2022 et qu'il n'a pas donné suite à de récentes propositions de prolongation: "S'il y a une offre et une bonne opportunité pour faire le saut, nous regarderons, puis prendrons la décision". Le message a manifestement bien été reçu à Manchester.