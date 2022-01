Le mercato en direct: Newcastle s'attaque à Mitchell Bakker, ancien du PSG

La DNCG a bien homologué les arrivées et signatures de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac, les deux premières recrues olympiennes du mercato d’hiver.



La masse salariale de l’OM étant surveillée, la procédure pour des homologations de contrats peuvent être un peu plus longues. Raison pour laquelle Bakambu n’était pas qualifié pour le match face à Lille (1-1). Ils sont désormais qualifiés.



Les deux hommes s’entraînent avec l’OM et ils postulent même pour une place dans le groupe samedi, à Lens (21h). Surtout l’attaquant congolais qui est arrivé à Marseille il y a plusieurs jours.



Florent Germain