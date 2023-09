Mercato: Ramos, De Gea, Hazard... Ces joueurs libres toujours sur le marché

Dans la majorité des championnats en Europe, le mercato est terminé, mais des joueurs libres sont toujours sur le marché. Sergio Ramos, David de Gea, Eden Hazard... voilà quelques noms qui peuvent intéresser des clubs qui souhaitent se renforcer, même après la fin de la période estivale des transferts.

Dans les cinq grands championnats européens (Big Five), la période des transferts estivale est bel et bien terminée. Pourtant, des joueurs de choix sont toujours sur le marché, dans l'attente de nouveaux défis à relever. Des "agents libres", et pas des moindres. Sergio Ramos, David de Gea, Eden Hazard... quelques profils intéressants sont à noter parmi ceux qui restent.

Sergio Ramos

La légende du Real Madrid Sergio Ramos, tout juste sortie d'un challenge de deux ans avec le PSG, est toujours sur le marché. L'Espagnol est libre depuis le 30 juin 2023, date de la fin de son aventure avec le club parisien: ''Merci pour ces deux années particulières au cours desquelles j'ai pu disputer tous les tournois et j'ai pu donner mon meilleur niveau. Je vais relever de nouveaux défis, je vais porter d'autres couleurs, mais d'abord, pour la dernière fois: Allez Paris!" avait-il déclaré.

A 37 ans, Sergio Ramos est doté d'une grande expérience avec un palmarès XXL, qui comprend notamment quatre Ligue des champions en club, mais aussi une Coupe du monde (2010) et deux Euros (2008 et 2012) avec la Roja.

David De Gea

Après 12 saisons avec Manchester United, David De Gea est maintenant libre. C'est André Onana qui a été choisi pour succéder à l'Espagnol. A la recherche d'un nouveau défi, De Gea peut être une addition de choix pour une équipe qui cherche un portier renommé. Avec la blessure de Thibaut Courtois au Real Madrid, David De Gea a été annoncé pendant un moment du côté des Merengue mais c'est finalement Kepa Arrizabalaga qui a filé au Real.

Eden Hazard

A 32 ans, Eden Hazard est sans club depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid. Souvent blessé, le Belge a été dépassé par Vinicius Jr qui a gagné progressivement la confiance de Carlo Ancelotti, au point qu'Hazard ne rentrait plus dans les plans de jeu du ''Mister''. L'ancien joueur de Chelsea s'estime capable de relever un nouveau défi: ''Je me sens encore capable d'être footballeur professionnel, mais en même temps, cela fait deux ou trois ans que je me repose. J'ai un peu d'énergie quand même !", a-t-il clamé dans des propos relayés par la RTBF. Selon AS, il aurait refusé plusieurs offres, dont une de l'Inter Miami.

D'autres joueurs libres sur le marché

Beaucoup de joueurs libres sont à la recherche d'un défi. Au poste de gardien, Kasper Schmeichel a été libéré par Nice, et pourrait faire profiter un club de toute son expérience, du haut de ses 36 ans. Au milieu de terrain, Roberto Pereyra est une option intéressante, libre depuis la fin de son contrat avec l'Udinese. L'ancien de l'OM Luiz Gustavo est également disponible après une saison passée avec Al-Nassr. Quelques éléments offensifs sont aussi sur le marché tels que Jesse Lingard, Moussa Marega ou encore Stevan Jovetic...

En Premier League par exemple, les clubs doivent enregistrer leurs équipes de 25 joueurs d'ici le 13 septembre, ce qui réduit leurs marges de manoeuvre.

L'Arabie saoudite, le Qatar ou la Turquie représentent des options intéressantes pour ces joueurs, notamment avec des fenêtres de transferts qui resteront ouvertes plus longtemps (jusqu'au 7 septembre pour la Saudi Pro League par exemple).