Mercato: faute "d'énergie", Hazard aurait refusé six offres cet été

Selon As, Eden Hazard (32 ans), libre depuis la résiliation de son contrat avec le Real Madrid, aurait décliné six offres cet été et n’aurait "pas l’énergie" d’embrasser un nouveau challenge.

Depuis le 30 juin dernier, Eden Hazard (32 ans) est un joueur libre de s’engager avec le club de son choix. Le Real Madrid a libéré le Belge de son contrat à l’issue de la dernière saison après quatre années gâchées par les blessures et les méformes. Malgré cela, l’ancien joueur de Chelsea dispose toujours d’une certaine cote sur le marché au regard de son talent et de son âge tout à fait raisonnable pour poursuivre sa carrière. Mais l’ancien international belge (126 sélections, 33 buts) en a-t-il encore l’envie?

Il aurait dit "non" à l'Inter Miami

Le journal As s’interroge et assure que l'ailier a refusé aux moins six offres cet été. Celles-ci seraient venues des États-Unis, d'Arabie Saoudite, d'Angleterre, d'Espagne, de France et même d'Écosse, mais ne l'auraient pas convaincu. L’Inter Miami de David Beckham lui aurait proposé "la meilleure offre" de son été. Mais la perspective d’évoluer aux côtés de Lionel Messi, Sergio Busquets ou Jordi Alba ne l’a pas davantage tenté et Hazard a finalement donné un "non" à l’ancienne légende de Manchester United.

Depuis la fin de son aventure au Real Madrid, le doute persiste sur une potentielle retraite. Le joueur n’aurait pas encore tranché à ce sujet mais les derniers signaux envoyés ne laissent pas espérer un retour sur les terrains au plus haut niveau. Des sources proches du milieu affirment que le Belge n’aurait, pour l'instant, "pas l'énergie de réessayer", malgré les tentatives pour le convaincre de rechausser les crampons.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le Belge nourrirait de grands doutes sur le fait de "revenir à nouveau dans ce monde", indique une source. Si le marché reste ouvert pour lui (les joueurs libres peuvent s’engager pendant six mois après la fin du mercato estival), rien de nouveau n’a filtré sur les réelles intentions de l’ancien Lillois, dont le nom fut un temps murmuré du côté de son club formateur. Mais cela relevait plus d’un fantasme des supporters qui avaient lancé un hashtag pour le pousser à revenir.