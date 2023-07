Mercato: c'est officiel, Onana est le nouveau gardien de Manchester United

Dans les tuyaux, la signature d'André Onana a été officialisée jeudi soir par Manchester United. Le gardien camerounais quitte l'Inter Milan après une année convaincante, et s'est engagé pour cinq saisons avec les Red Devils.

Manchester United tient son nouveau gardien. Une petite heure après l'annonce de son départ de l'Inter Milan dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, André Onana a été officialisé par les Red Devils, jeudi soir.

Selon la presse transalpine, les Milanais récupèrent dans l'opération 52,5 millions d'euros, ainsi que 5 millions de bonus. Ce qui le place dans le top 10 des gardiens les plus chères de l'histoire.

Le gardien camerounais s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec une option d'une année supplémentaire, comme l'ont annoncé les Mancuniens sur leur site officiel. David De Gea déjà sur le départ, il va récupérer le poste de numéro 1.

"André était notre premier choix"

L'international des Lions indomptables (34 sélections) a été déterminant la saison dernière avec les Milanais, finalistes malheureux en finale de la Ligue des champions et troisièmes de Serie A. "Manchester United a une longue histoire de gardiens de but incroyables, et je vais maintenant tout donner pour créer mon propre héritage dans les années à venir", s'est réjoui Onana, qui s'est dit "enthousiasmé par l'opportunité de travailler à nouveau avec Erik ten Hag", cotoyé à l'Ajax Amsterdam entre 2017 et 2022.

"André était notre premier choix, avec exactement le bon profil de qualités techniques et de personnalité, a commenté John Murtough, directeur du football du club mancunien. (...) Il est déjà l'un des meilleurs gardiens de but du monde et à 27 ans, nous sommes convaincus qu'il peut se développer encore plus dans les années à venir."