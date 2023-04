Mercato: Raphinha dans le viseur d'un cador de Premier League

Selon Mundo Deportivo, Newcastle s'intéresse à Raphinha. Xavi ferait confiance au Brésilien et sa vente ne serait pas une priorité mais le club sait qu'il a une bonne cote sur le marché anglais et sa situation pourrait être considérée en cas de grosse offre.

Selon Mundo Deportivo, Newcastle a Raphinha dans son viseur pour la saison prochaine. Le club anglais est à la recherche d'attaquants et miserait beaucoup sur le Brésilien de 26 ans. Les Magpies avaient déjà tenté de le recruter l'été dernier en provenance de Leeds mais le joueur avait alors préféré rejoindre le Barça. Le club catalan n'entendrait d'ailleurs pas se séparer de son ailier, à moins d'une offre colossale.

Un comportement qui agacerait

Et selon le quotidien catalan, Newcastle ne lésinerait pas sur les moyens pour faire venir cet attaquant, alors que le club a la possibilité de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Après avoir été racheté par le Saudi Arabian Public Investment Fund pour 353 millions d'euros en octobre 2021 et n'avoir pas pu trop investir sur les marchés récents en raison du fair-play financier, les Saoudiens voudraient recruter trois ou quatre stars en vue de la saison prochaine. Dont Raphinha.

L'international brésilien a signé au Barça l'année dernière pour 57 millions d'euros et 8 millions de plus en variables et a un contrat jusqu'en 2027. C'est un joueur qui fait partie des plans de Xavi, qui compte sur ses qualités et qui a confiance en lui raconte Mundo Deportivo, qui ajoute que ses récents excès de colère lorsqu'il a été remplacé en cours de match auraient tout de même joué en sa défaveur, "au point d'agacer une partie du vestiaire". Raphinha préférerait également jouer à droite, un poste où Xavi aligne systématiquement Ousmane Dembélé, lorsqu'il est disponible.

Un transfert pour être à l'équilibre financier ?

Sur le plan comptable, le Barça a un besoin urgent de réduire sa masse salariale de 200 millions d'euros et, devrait même réaliser 100 millions d'euros de plus-value sur les transferts pour être à l'équilibre, selon les calculs internes du conseil d'administration dévoilés par le journal catalan. Raphinha ne serait pas considéré comme une vente prioritaire mais le club sait qu'il a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui, notamment en Premier League.