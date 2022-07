Mercato: Rennes officialise l'arrivée de Theate et tient enfin son défenseur

Après l’échec du transfert de Kim Min-Jae, le Stade Rennais a officialisé l’arrivée d’Arthur Theate, défenseur international belge (22 ans, 3 sélections), ce vendredi.

Rennes tient enfin un renfort en défense centrale à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Après avoir longtemps espéré le Sud-Coréen Kim Min-Jae (qui s’est finalement engagé avec Naples après un long suspense), le club breton a jeté son dévolu sur Arthur Theate (22 ans), défenseur international belge (22 sélection, 3 sélections). Il a officialisé son arrivée, ce vendredi à la veille du dernier match de préparation contre Aston Villa (samedi, 18h), auquel il pourrait participer.

Le temps pressait pour le Stade Rennais dans un secteur où Bruno Genesio a seulement pu compter sur deux défenseurs centraux de métier (Loïc Badé et Juanuël Belocian) pendant la préparation après le départ de Nayef Aguerd à West Ham et la blessure de Warmed Omari. Formé à Genk et revélé à Ostende, Theate a été transféré l’été dernier à Bologne contre six millions d’euros. Il s’est vite imposé dans le dispositif de Sinisa Mihajlovic (34 matchs, 2 buts) qu’il quitte après seulement un an en Serie A.

"Sortez vos Gwenn ha Du!"

Ses performances lui ont ouvert la porte de la sélection en octobre dernier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Il a fêté sa première cape un mois plus tard contre le pays de Galles (1-1, le 16 novembre). Theate a ajouté deux sélections à son compteur et a été retenu lors de chaque rassemblement depuis. Il postule donc pour une place dans le groupe des Diables Rouges pour la prochaine Coupe du monde (21 novembre-18 décembre).

"Je suis heureux de pouvoir être ici et de pouvoir défendre les couleurs de Rennes, a confié Theate sur le compte Twitter du club. Sortez vos Gwenn ha Du (le nom du drapeau breton, ndlr), on se retrouve au Roazhon Park dans une ambiance de folie pour soutenir l'équipe."

A Rennes, il prendra la place d’Aguerd dans l’axe gauche. "Nous sommes très contents de sa venue, s’est réjoui le directeur sportif, Florian Maurice sur le site du club. C’est un joueur international A de l’une des meilleures sélections d’Europe et qui a fait une saison complète à Bologne. Il a la particularité d’être gaucher, il évolue à un poste que l’on recherchait ardemment. Il s’est aguerri en Italie où il a appris ce qu’était de savoir défendre de manière intelligente. Il saura s’adapter et se fondre dans le groupe rapidement." Theate ne devrait pas être la seule recrue de Rennes en défense puisque l’international gallois Joe Rodon (24 ans, 27 sélections) devrait être prêté avec option d’achat par Tottenham.