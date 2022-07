Mercato: Rennes a trouvé le remplaçant d’Aguerd avec Arthur Theate

Un mois après le départ de Nayef Aguerd à West Ham, le Stade Rennais est sur le point de recruter Arthur Theate, international belge de 22 ans, pour le remplacer. Un accord total serait proche pour un transfert qui s’élèverait à 18 millions d’euros.

Le Stade Rennais compte profiter de ses ventes onéreuses. Un mois après la vente de Nayef Aguerd à West Ham contre 35 millions d’euros et alors que le départ de Mathys Tel au Bayern Munich est en bonne voie, le club breton aurait trouvé le successeur du défenseur central marocain. Comme annoncé par le journaliste Sacha Tavolieri, il devrait s’agir d’Arthur Theate (Bologne).

Un contrat de 4 ou 5 ans

L’international belge (3 sélections) est d’accord pour rejoindre Rennes et l’accord total serait proche, pour un montant de 18 millions d’euros bonus compris. Plusieurs détails restent à régler avec le joueur comme la durée du contrat, qui devrait être de 4 ou 5 ans, mais l’opération aurait de grandes chances d’aboutir. Âgé de 22 ans, Theate a disputé 31 matchs de Serie A la saison passée avec Bologne qui l’a acheté cet été à Ostende, au lendemain d'un prêt en 2021-2022.

Il pourrait s’agir seulement de la deuxième recrue de ce mercato à Rennes après celle de Steve Mandanda, arrivé libre en provenance de Marseille. Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, les Rouge et Noir disputeront dans quelques semaines la Ligue Europa et n’ont actuellement que deux défenseurs centraux de métier avec Omari (actuellement blessé) et Badé.