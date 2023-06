Mercato: Rennes serait proche de boucler l'arrivée de Ludovic Blas

D'après L'Équipe et Foot Mercato, le Stade Rennais est sur le point de concrétiser l'arrivée de Ludovic Blas (FC Nantes) pour 15 millions d'euros.

Ludovic Blas à Rennes, c'est manifestement pour bientôt. D'après L'Équipe et Foot Mercato, le milieu offensif du FC Nantes est tout proche de rejoindre le Stade Rennais. Les deux clubs auraient trouvé un accord à hauteur de 15 millions d'euros.

Le joueur de 25 ans n'a plus qu'un an de contrat à Nantes. À Rennes, il serait prêt à s'engager jusqu'en juin 2027.

Il coche toutes les cases

Mi-juin, RMC Sport avait rapporté l'intérêt du Stade Rennais pour Ludovic Blas. Le joueur de 25 ans est apprécié par Bruno Genesio et son nom avait déjà circulé la saison passée à Rennes. Son profil était recherché, dans la mesure où les Rouge et Noir cherchent un offensif expérimenté et capable de jouer dans le couloir droit.

Avec 235 matchs en Ligue 1, Ludovic Blas coche toutes les cases. Il sort d'une saison à 12 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Avec le FC Nantes, où il évolue depuis 2019, son bilan est de 159 rencontres, 45 buts, 19 passes décisives.

La dernière fois qu'un joueur est passé de Nantes à Rennes, c'était en 2001 avec le transfert d'Olivier Monterrubio.