Mercato: Rothen appelle Barcola à quitter l'OL pour signer au PSG

Jérôme Rothen a adressé un message simple à Bradley Barcola dans l'émission Rothen s’enflamme ce vendredi sur RMC: quitter rapidement l’OL pour rejoindre le PSG. Un conseil qui intervient alors que le jeune attaquant rhodanien a demandé à partir lors du mercato estival.

Un message très simple. Dans l'émission Rothen S'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a appelé Bradley Barcola à quitter l'Olympique lyonnais afin de rejoindre le Paris Saint Germain lors du mercato estival. Selon les informations de RMC Sport, le jeune ailier lyonnais a fait savoir à Laurent Blanc qu’il veut signer à Paris.

>> Toutes les infos du mercato en direct

"Si tu restes les supporters vont te recevoir"

Révélation de la seconde moitié de la saison 2022-2023 à l'OL, Bradley Barcola suscite les convoitises lors du mercato. Apprécié par Luis Enrique, il espère signer au PSG mais Chelsea s'est également intéressé à lui pendant l'été.

"Comment un joueur aussi jeune que lui, qui a très peu d'expérience, 4 mois en Ligue 1, comment ce joueur-là peut en arriver à partir? Cela veut tout dire, constate Jérôme Rothen. Qu'est-ce qu'on lui a dit, comment on lui a présenté le projet, l'offre? Aujourd'hui, j'espère pour lui que ça va se faire parce que ça va être très compliqué qu'il est à Lyon. Avec ce genre de discours 'je veux partir maintenant', si tu restes les supporters vont te recevoir. La pression va être encore plus forte, elle y est déjà à Lyon dans une équipe qui est moyenne. je lui souhaite bon courage."

Et le membre de la Dream Team RMC Sport d'ajouter: "Mais tout ça c'est de la faute des dirigeants, du président, qui n'est pas droit dans ses bottes. Un coup il te dit: 'Il est vendable, un coup il te dit l'inverse, puis en fait non on va recruter...' Et à la fin les joueurs s'en vont quand il y a des offres, il y a le problème avec la DNCG. Il nous a berné et on revient à la même chose: John Textor n'a rien pour être un grand dirigeant, pour l'instant, du football français et encore moins d'un club comme Lyon."

"Je lui souhaite de trouver un accord avec le PSG assez vite et vas-y"

"On en revient toujours à la même chose, il y a l'ombre de Jean-Michel Aulas au dessus du Groupama Stadium, mais Jean-Michel tu t'es trompé parce que tu as vendu à quelqu'un qui ne connaisait rien au football. Quand Jean-Michel Aulas était là, les joueurs partaient aussi, il s'est entouré de gens qui sont loin d'être compétentes, Guimaraes est parti, Paqueta aussi...", liste le consultant RMC.

Avant de lancer un message au jeune de 20 ans: "Trace-toi, dans un club qui n'a pas d'ambition. On parle de Coupe d'Europe, mais là ça fait deux matchs qui vont lutter pour le maintien et y a deux défaites. Là ils vont à Nice. Mais attention parce qu'on en a vu des clubs sombrer, avec des années difficiles. Quand tu n'as plus d'équipe tu n'as plus d'âme dans cette équipe tu fais comment? Je lui souhaite de trouver un accord avec le PSG assez vite et vas-y. Parce que même si tu joueras moins..."