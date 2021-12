Mercato: Salah snobe le Barça

Régulièrement annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone, Mohamed Salah a assuré à une chaîne de télévision égyptienne son souhait de faire durer l’aventure avec Liverpool, où l’attaquant de 29 ans se sent bien. Le Barça attendra.

Depuis quatre saisons et demi, Mohamed Salah martyrise les défenses de Premier League avec Liverpool. Meilleur buteur du championnat anglais au terme de ses deux premières années passées au bord de la Mersey – à égalité avec Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané en 2018-19 (22 réalisations chacun) –, l’Egyptien de 29 ans trône également au sommet de ce classement des meilleurs chasseurs du Royaume cette saison, avec 13 buts en 15 matches. Dont quelques petits bijoux.

Une régularité au très haut niveau qui attise régulièrement les convoitises, forcément, et ce des clubs les plus prestigieux de la planète foot. Parmi eux, selon les médias espagnols, le FC Barcelone et Xavi feraient une cour assidue au numéro 11 des Reds, à un point du leader Manchester City.

"Pour le moment, je préfère rester en Premier League"

Interrogé sur cet intérêt catalan par la chaîne égyptienne MBC Masr, Mohamed Salah ne semble toutefois toujours pas prêt à quitter Liverpool. Pas de son propre chef, en tout cas. "J’ai dit plusieurs fois que si la décision dépend de moi, je souhaite rester à Liverpool. Mais cette décision est entre les mains de la direction, et ils doivent résoudre ce problème, a assuré dimanche celui qui a été classé 7e du Ballon d'Or. C’est à eux de décider. Votre valeur financière démontre à quel point le club vous apprécie et qu’il est prêt à tout faire pour que vous restiez, mais la décision elle-même n’est pas uniquement basée sur ces questions financières."

Visiblement toujours comblé sous les ordres de Jürgen Klopp, celui qui n’a jamais vraiment fermé la porte aux deux grands d’Espagne est en négociation avec Liverpool depuis plusieurs mois, afin de prolonger un contrat qui prend fin en juin 2023. "Cela me rend heureux qu’une équipe comme Barcelone s’intéresse à moi, mais je suis heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera dans le futur, poursuit-il. Pour le moment, je préfère rester en Premier League, car c’est le championnat le plus fort du monde." Le message est limpide.