Liverpool: Ne parlez pas à Salah de sa 7e place au Ballon d'or

Après son doublé lors du derby Everton-Liverpool (1-4), mercredi soir en Premier League, Mohamed Salah a été interrogé sur sa 7e place au Ballon d'or. Vu sa réaction, l'attaquant égyptien n'a pas trop apprécié le résultat.

Il en est déjà à 19 buts en 19 matchs cette saison, il a récemment dépassé Didier Drogba au classement des meilleurs réalisateurs africains de l'histoire de la Premier League, et a encore montré tout son talent mercredi soir lors du derby du Merseyside entre Everton et Liverpool (1-4). Mais lundi, Mohamed Salah n'a terminé "que" 7e du Ballon d'or, derrière le vainqueur Lionel Messi et Robert Lewandowski, mais aussi derrière Cristiano Ronaldo. Et il ne l'a apparemment pas très bien pris.

Interrogé sur ce résultat par Amazon Prime Vidéo après son doublé contre Everton, l'attaquant égyptien des Reds a tout simplement... éclaté de rire. Et très vite évacué le sujet. "Je n'ai aucun commentaire à faire", a-t-il déclaré. Relancé sur ses ambitions de faire mieux l'an prochain, Salah s'est ensuite montré tout aussi bref. "Espérons-le, peut-être que ce sera le cas, peut-être que non", a-t-il lâché.

Klopp a également exprimé son incompréhension

Avant la rencontre, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp avait déjà fait part, avec le sourire, de son incompréhension quant au classement du Ballon d'or. "J'ai été déçu de la 7e place de Salah, mais bon, je n'y suis pour rien, avait confié le technicien. J'ai vu les votes, et ce sont les journalistes qui votent. Donc c'est de votre faute! Si vous pensiez que Salah aurait dû terminer plus haut que 7e, il fallait convaincre vos confrères. Oui, il aurait dû être classé à une meilleure position, mais c'est comme ça."

Pour se consoler, l'Egyptien a reçu lundi soir à Monaco un autre trophée, le Golden Foot Award, qui récompense le meilleur joueur mondial âgé de plus de 28 ans. "C'est génial de gagner n'importe quel prix, mais celui-là est particulier car beaucoup de légendes l'ont remporté", avait-il déclaré sur le Rocher.