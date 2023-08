Mercato: Santi Cazorla revient dans son club formateur et touchera le salaire minimal

Le Real Oviedo, club de deuxième division espagnole, a annoncé ce mercredi le retour de Santi Cazorla pour une saison, lui qui a été formé au sein du club asturien entre 1996 et 2003. Passé entre temps par Villarreal, Malaga et Arsenal, il a choisi de signer pour le salaire minimum de la Liga 2, soit 91 000 euros annuels.

Un recrutement très romantique. Formé au Real Oviedo entre 1996 et 2003, Santi Cazorla a choisi de revenir dans son club pour terminer sa carrière et s'est engagé ce mercredi pour un contrat d'une saison. Une année durant laquelle l'ancien milieu de terrain de Villarreal, Malaga et Arsenal percevra le salaire minimum possible en deuxième division espagnole, soit 91 000 euros.

Ses droits d'image entièrement cédés

Un beau geste pour le club des Asturies, sa région natale, qui a terminé 8e de la dernière saison de Liga 2. "Le canterano bleu signe pour une saison jusqu'au 30 juin 2024, recevant, à sa demande, le salaire minimum fixé par LaLiga, communique le Real Oviedo. En outre, le joueur originaire de Lugo de Llanera cède tous ses droits d'image à son club de cœur à une seule condition: 10% des ventes de ses maillots seront entièrement consacrés à l'investissement dans le centre de formation des Bleus."

Après trois saisons passées à Al-Sadd au Qatar, le double champion d'Europe avec l'Espagne a choisi d'évoluer pour la première fois de sa carrière en seconde division espagnole. Ayant grandi dans les rangs de la cantera d'Oviedo, il n'avait jamais eu l'occasion de jouer avec son club formateur, étant courtisé dès ses 19 ans par Villarreal. Depuis, Santi Cazorla a joué plus de 450 matchs dans l'élite du football professionnel, pour un total de 33.872 minutes et un palmarès qui comprend 2 Intertotos, 3 Community Shields et 2 Coupes d'Europe avec l'équipe nationale espagnole en 81 matchs en tant qu'international senior.

"Lorsque vous avez un rêve, vous devez le réaliser"

"Quand un garçon de 9 ans rêve de jouer dans sa ville, avec son peuple, avec sa famille, et qu'il a pour objectif de le réaliser, c'est un défi qu'il faut accepter. En ce sens, la décision a été très facile à prendre. Beaucoup de gens peuvent penser que j'ai beaucoup à perdre et rien à gagner, mais pour moi c'est le contraire", a déclaré le nouveau joueur d'Oviedo dans des déclarations fournies par le club.

"En fin de compte, lorsque vous avez un rêve, vous devez le réaliser, quelle que soit la tournure des événements. Je suis donc très heureux d'être de retour à la maison et j'espère que tout se passera le mieux possible. J'arrive avec une mentalité positive, avec le désir d'apporter une valeur ajoutée et avec l'objectif d'être un exemple pour les jeunes joueurs. Le centre de formation fait partie de l'héritage du club et nous avons besoin qu'il continue à grandir et à être très important pour le Real Oviedo. Je veux aider cette génération et, bien sûr, l'équipe première: s'enrichir dans tous les domaines. C'est l'objectif avec lequel je vais commencer mon séjour au Real Oviedo".