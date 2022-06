Mercato: Scamacca serait la priorité du PSG en attaque

Selon Foot Mercato, le PSG afficherait aujourd'hui son optimisme dans les dossiers Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Milan Skriniar (Inter Milan). L'attaquant italien serait la principale cible en attaque.

C’est un joueur encore méconnu du grand public. Mais qui pourrait basculer dans une autre dimension en cas de transfert dans les prochaines semaines. Selon les informations de Foot Mercato, le jeune italien Gianluca Scamacca (23 ans) est bien la nouvelle priorité du PSG pour renforcer son attaque.

Pisté aussi par des écuries anglaises, Arsenal en tête, le joueur de Sassuolo sort d’une belle saison avec 16 buts inscrits en 38 apparitions toutes compétitions confondues. En Serie A, seuls Ciro Immobile, Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez, Tammy Abraham et Giovanni Simeone se sont montrés plus efficaces.

Skriniar intéresse aussi Paris

Passé par la Roma et le PSV Eindhoven au cours de sa formation, Scamacca est sous contrat jusqu’en 2026 avec son club. Et ses dirigeants ne comptent pas le laisser partir si facilement. D’après Foot Mercato, le nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos ,aurait transmis une offre de 35 millions d’euros plus bonus à Sassuolo, qui réclamerait plutôt 50 millions d’euros. Paris serait toutefois confiant dans ce dossier.

Comme confirmé par RMC Sport, Milan Skriniar (27 ans) plaît également au champion de France. Le défenseur central slovaque, apparu à 48 reprises cette saison toutes compétitions confondues, fait figure de cadre du côté de l'Inter Milan, avec qui il est encore lié pour une année. Mais là encore, le PSG afficherait son optimisme pour cette piste, d'après Foot Mercato.