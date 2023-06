Mercato: Sergio Ramos conseille à Kane de "ne pas refuser" le Real Madrid

Après le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite, Harry Kane fait partie des noms qui circulent pour lui succéder au Real Madrid. Interrogé à ce sujet, Sergio Ramos a encouragé l’attaquant anglais de Tottenham à rejoindre le club merengue.

La fin d’un chapitre doré au Real Madrid. Après quatorze saisons couronnées de succès, Karim Benzema a quitté la Maison Blanche pour s’engager avec Al Ittihad, en Arabie saoudite. Le club de Djeddah a officialisé mardi l’arrivée du Ballon d’or 2022, âgé de 35 ans. Le Real est désormais en quête de son successeur. Et parmi les noms qui circulent, celui d’Harry Kane semble figurer en bonne place. Interrogé à ce sujet, Sergio Ramos a encouragé l’attaquant de Tottenham à rejoindre l’équipe la plus titrée de l’histoire du football européen, d’après le Mirror.



"Mon conseil à tous les joueurs est de ne pas refuser l’opportunité de jouer pour le Real Madrid. C’est un club spécial qui sait comment gagner, a déclaré l’ancien capitaine du Real Madrid, qui vient d’annoncer son départ du PSG. Il (Kane) a une présence physique incroyable. Vous ne pouvez pas marquer autant de buts en Premier League si vous n’êtes pas capable de répondre au niveau physique. Mais il a également des qualités techniques et je ne pense pas qu’il soit suffisamment reconnu pour ça. C’est un grand buteur et un grand joueur de football."

Plus qu’une année de contrat à Tottenham

Agé de 29 ans, Harry Kane n’a plus qu’une année de contrat avec les Spurs, où il a été formé. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre (82 sélection, 55 buts), prêté dans le passé à Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester, a inscrit 32 buts en 49 apparitions avec Tottenham cette saison (toutes compétitions confondues). Sa cote est estimée à 90 millions d’euros par le site Transfermarkt.