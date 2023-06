Mercato: "Je voulais prendre ma retraite ici", les regrets de Benzema pour ses adieux au Real Madrid

Après l’annonce officielle de son départ du Real Madrid, Karim Benzema a pris la parole ce mardi devant la presse et ses coéquipiers. L’attaquant merengue a livré un discours emprunt d’émotion, au cours duquel il a exprimé un petit regret.

Cette fois, la grande histoire entre le Real Madrid et Karim Benzema est bel et bien terminée. Après l’annonce officielle de son départ, l’attaquant français, dont l'arrivée à Al-Ittihad (Arabie saoudite) est sur le point d’être officialisée, avait rendez-vous avec la presse ce mardi pour faire ses adieux au club merengue.

"Il est difficile de parler avec autant d'émotions, mais je voulais remercier le Real Madrid et mes coéquipiers. Ce fut un beau chemin dans ma vie. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant. Je n'oublierai jamais le Real Madrid. C'est impossible, c'est le meilleur club de l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui il est temps pour moi de partir et de connaître une autre histoire", a indiqué le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club, qui était en fin de contrat le 30 juin.

"Dans la vie, vous avez parfois d'autres opportunités"

"Florentino, quand je vous ai vu, je me suis dit que c'était l'homme qui avait amené Ronaldo et Zidane, a poursuivi le Ballon d’Or 2022 en s’adressant au président madrilène. C'est incroyable. La chose la plus importante pour moi est que tout ce que j'ai gagné, je l'ai savouré comme un enfant. (...) J'ai signé à Madrid et je voulais prendre ma retraite ici. Mais dans la vie, vous avez parfois d'autres opportunités Je serai toujours un fan de Madrid."

Avant Benzema, qui a livré un discours plutôt concis, Florentino Perez a longuement pris la parole. "Aujourd'hui est un jour très difficile pour moi, au cours duquel des souvenirs et des émotions vécus au cours des 14 dernières années me viennent à l'esprit. Cher Karim, tu es devenu l'un des meilleurs de tous les temps. Nous t'avons vu faire des choses incroyables avec notre maillot dans le monde entier. Et cela ne sera jamais oublié par aucun Madridista. Nous sommes tous très fiers de toi. Tu es arrivé très jeune et tu es devenu un symbole et l'une de nos grandes légendes."

Perez: "Certains ont mis du temps à te comprendre..."

"Tu as réussi à nous émouvoir, a ajouté le président du Real. Tu étais et tu es un footballeur différent. Certains ont mis du temps à te comprendre... Cher Karim, aujourd'hui est aussi un jour de bonheur. Tu entres dans l'histoire de Madrid comme l'un des grands mythes. Tu as tout réussi, mais nous nous souvenons aussi de la manière. Personne n'a gagné plus que toi au Real Madrid. Tu as terminé ton parcours au Real Madrid en tant que Ballon d'Or. Chers amis, aujourd'hui, l'un des footballeurs les plus incroyables de notre histoire s'en va", a conclu Pérez, le tout accompagné d’une salve d’applaudissements à la hauteur du vide laissé par le départ du Français.