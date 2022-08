Mercato: Tottenham a aussi son "loft" de joueurs indésirables, Ndombele est dedans

Quatre joueurs ont été mis à l'écart par Antonio Conte, priés de quitter Tottenham lors de ce mercato estival. Parmi eux, le Français Tanguy Ndombele, revenu de son prêt à l'OL. Les quatre hommes s'entraînent à part.

Il n'y a pas que le PSG qui a son "loft" d'indésirables. Selon the Evening Standard, Antonio Conte a choisi de mettre à l'écart plusieurs joueurs sur lesquels il ne compte pas cette saison à Tottenham. Tanguy Ndombele (prêté à l'OL la saison passée), Giovani lo Celso, Harry Winks et Sergio Reguilon ne s'entraînent plus avec l'équipe première mais individuellement.

Ecartés depuis le stage en Corée

Les Spurs continuent à chercher des destinations pour ces "indésirables". La situation dure depuis le stage de pré-saison en Corée du Sud et ils n'ont donc pas encore été réintégrés. Leur entraîneur s'est montré honnête concernant ses intentions, les invitant ainsi à se trouver une nouvelle destination.

Pour Tanguy Ndombele, ce n'est pas vraiment une surprise. L'hiver dernier, son coach lui avait déjà plus ou moins montré la sortie. Ce qui avait abouti à son prêt à l'Olympique Lyonnais, son ancien club, pour la deuxième partie de saison. Assez peu concluant, en tout cas pas suffisamment pour convaincre Antonio Conte de compter sur lui. Ces réticences, José Mourinho les avait déjà eues à l'égard du milieu de terrain français lors de son passage à Tottenham.