Tottenham: Ndombélé poussé dehors et pas convoqué pour la tournée de pré-saison

Harry Winks, Sergio Reguilon, Giovani Lo Celso et Tanguy Ndombele ont été écartés du groupe de Tottenham qui fera le voyage de pré-saison en Corée du Sud, selon le groupe révélé ce samedi par le club anglais. Les quatre joueurs continueront donc de s'entraîner dans le nord de Londres dans l'attente de trouver de nouveaux clubs.

Les arrivées de Bissouma et Perisic virent certains

Les nouvelles recrues Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perisic et Fraser Forster étaient toutes dans l'avion qui a quitté Heathrow samedi soir. Clément Lenglet, qui a été prêté par le FC Barcelone vendredi, n'a pas voyagé avec le groupe car il n'a pas eu le temps de remplir les papiers nécessaires. Joe Rodon est malade et est resté au Royaume-Uni.

A l'inverse, Tottenham a déjà commencé sa campagne de départs, avec Steven Bergwijn vendu à l'Ajax vendredi et Jack Clarke ayant rejoint Sunderland. Les quatre absents du groupe devraient donc être les prochains à partir. Winks et Reguilon, qui ont joué la saison dernière sous les ordres de Conte, ne semblent plus faire partie des plans du tacticien italien pour cette saison 2022-23. L'arrivée de Bissouma déloge le milieu de terrain Winks et Perisic fait de même pour Reguilon au poste de piston gauche.

Tanguy Ndombele poussé vers la sortie

Tanguy Ndombele et Giovani Lo Celso ont eux passé la saison dernière en prêt à Lyon et Villarreal respectivement et devraient maintenant trouver une porte de sortie définitive. Le milieu de terrain argentin pourrait profiter de sa bonne cote à Villarreal pour rebondir, alors que le club tente de profiter de son statut d'indésirable pour faire baisser le prix. Mais cela ne sera pas facile, car Tottenham a payé 40 millions d'euros au Betis pour obtenir le joueur et voudra perdre le moins d'argent possible dans un hypothétique transfert.

Aucune rumeur concernant Tanguy Ndombele en revanche. Plus grosse recrue de l'histoire des Spurs, le Français n'a jamais vraiment décollé dans le nord de Londres et voit son rêve anglais stagner depuis l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc de Tottenham.

Les Spurs joueront deux matchs en Corée du Sud la semaine prochaine, contre une équipe de première division sud-coréenne et contre le club espagnol de Séville. Ils retourneront ensuite au Royaume-Uni pour affronter les Rangers, finalistes de l'Europa League, à Glasgow, avant de se rendre en Israël pour retrouver José Mourinho et affronter son équipe de la Roma, une semaine avant le début de la saison de Premier League.