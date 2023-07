Mercato: Toulouse recrute un gardien de but espagnol

Toulouse annonce ce mercredi la signature du gardien de but espagnol Álex Domínguez, arrivant en provenance du club de Las Palmas. Il est la cinquième recrue du mercato estival du Téfécé et sera en concurrence avec le Norvégien Kjetil Haug dans les cages.

Le gardien de but espagnol Alex Dominguez, qui évoluait depuis 2019 à Las Palmas, en deuxième division espagnole, s'est engagé à Toulouse, a annoncé mercredi le club de Ligue 1, sans préciser la durée du contrat. Le club espagnol se garde un pourcentage à la revente.

Futur concurrent de Kjetil Haug

Le joueur de 24 ans, numéro deux dans la hiérarchie de son poste, a participé la saison dernière à deux rencontres de Coupe du Roi et huit de championnat avec le club des îles Canaries, promu en Liga. Ancien international espoirs espagnol, il compense numériquement au TFC le départ de Maxime Dupé pour Anderlecht et sera en concurrence sur les bords de la Garonne avec le Norvégien Kjetil Haug et le jeune Guillaume Restes.

Dominguez, formé à l'Espanyol Barcelone, est la troisième recrue estivale hispanophone du club toulousain, dont le nouvel entraîneur principal est un Catalan, Carles Martinez Novell. "Je suis très heureux de signer à Toulouse et de démarrer cette nouvelle étape dans ma carrière. Les ambitions du club sont élevées et ce challenge est très motivant, très excitant", a commenté le jeune gardien.

Un recrutement très hispanophone

"Je suis impatient de devenir un joueur du TéFéCé, j'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de découvrir nos supporters et de commencer à jouer. J'espère que nous passerons ensemble de très bons moments cette saison !"

"J'ai joué avec Manu Garcia en sélection Espoirs espagnole, se remémore-t-il au moment de lister les autres membres de l'équipe qu'il connaissait déjà. Je m'entendais très bien avec lui mais je ne savais pas qu'il avait passé une saison ici, à Toulouse. C'est une très bonne occasion pour l'appeler et prendre de ses nouvelles !"

Le Téfécé, 13e de L1 et vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, a déjà enregistré les arrivées des milieux de terrain espagnol César Gelabert (22 ans) et vénézuélien Cristian Casseres Jr (23 ans).