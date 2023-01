Mercato: trois recrues au PSG, la folie Fernandez… la presse s’emballe sur le dernier jour

Le mercato ferme ses portes ce mardi dans les grands championnats européens et l’actualité autour des grands clubs - trois recrues au PSG, la folie dépensière de Chelsea - agite la presse.

Blasé par le mercato, Laurent Blanc a donné le ton, dimanche, de la folie qui devrait agiter la journée de mardi. "Le mercato ne dure qu’un mois et tout se passe dans les trois derniers jours", a lancé l’entraîneur de l’OL. Et dans la dernière ligne droite, plusieurs cadors européens devraient s’activer avant la fermeture du marché d’hiver ce mardi soir (à 23h en France). C’est notamment le cas du PSG. Alors qu’il ne visait qu’un renfort pour combler le départ de Pablo Sarabia, le club parisien pourrait finalement accueillir trois nouveaux jouers dans les prochaines heures, selon L’Equipe.

Un attaquant axial pour le PSG?

Hakim Zyiech est ainsi en négociations avancées pour rejoindre Paris cet hiver sous la forme d’un prêt en provenance de Chelsea. Le club cherche aussi à anticiper dès cet hiver la venue du défenseur Milan Skriniar (Inter Milan), déjà d‘accord pour signer libre l’été prochain. Le PSG et l’Inter doivent désormais trouver un terrain d’entente sur le montant de l’indemnité qui pourrait atteindre entre 15 et 20 millions d’euros. Une surprise de dernière minute pourrait intervenir avec la signature potentielle d’un attaquant plus axial.

En Angleterre, les médias se penchent sur la folie dépensière de Chelsea qui pourrait encore débourser 120 millions d’euros pour s’offrir le milieu de terrain argentin, Enzo Fernandez. Les Blues ont déjà dépensé 750 millions d’euros depuis l’été dernier et l’arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly. Un autre dossier retient l’attention des médias anglais: celui de Joao Cancelo, défenseur de Manchester City prêté au Bayern Munich après une "altercation" avec Pep Guardiola, relate le Telegraph.

Le Daily Mail prend moins de gants avec le Portugais en titrant "Get out of here" ("Dégage de là") en une de son cahier Sport. En Espagne, la presse madrilène s’intéresse davantage au calendrier "atroce" du Real Madrid qu’au mercato puisque les Merengues ont annoncé qu’ils ne recruteraient personne. C’est un peu plus actif en Catalogne où la blessure d’Ousmane Dembélé pousse le Barça a cherché un renfort sur l’aile ainsi qu’au milieu de terrain où un prêt de Sofyan Amrabat (Fiorentina) est étudié, souligne Mundo Deportivo. Sport rappelle, pour sa part, qu’Hector Bellerin est poussé vers la sortie.

En Italie, La Gazzetta dello Sport s’attarde sur les difficiles discussions pour la prolongation de Rafael Leao à l’AC Milan et sur les menaces reçues par Nicolo Zaniolo par les supporters de l’AS Rome après avoir affiché sa volonté de quitter le club.