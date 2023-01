PSG: Navas, Cherki, Skriniar… Galtier fait le point sur la fin du mercato

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a fait le point sur les dossiers du mercato parisien en rappelant qu’il souhaitait un renfort en attaque. Il va aussi écouter les envies de Keylor Navas s’il souhaite partir.

A quatre jours de la fermeture du mercato d’hiver, Christophe Galtier a rappelé son credo: il souhaite des renforts seulement pour combler des départs. Il y en a eu un janvier avec la signature de Pablo Sarabia à Wolverhampton. Plusieurs pistes sont depuis évoquées pour remplacer l’Espagnol dont celle menant à la pépite lyonnaise, Rayan Cherki. Galtier n’a pas cité nommément l’attaquant droit mais a confirmé qu’il espérait une arrivée à ce poste.

"On verra bien si ce sera untel, untel ou peut-être personne"

"On est dans une période de mercato, il s‘écrit beaucoup de choses mais on est confronté à beaucoup d’informations et de désinformation, a-t-il lancé en préambule. Honnêtement, les questions sur le mercato sont entre les mains de notre président et Luis Campos (conseiller sportif, ndlr). Moi je suis très concentré sur la série de matchs qui arrivent et on fera le point au lendemain de la clôture du mercato. Je vous ai dit avec franchise et honnêteté que, s’il y avait un départ, on voulait le compenser. Le départ a eu lieu dans le secteur offensif sur notre côté droit. On cherche évidemment un joueur à ce poste. On verra bien si ce sera untel, untel ou peut-être personne. Le mercato, en ce moment avec l’enchaînement des matchs – c’est mon président et Luis Campos qui travaillent dessus. Et moi j’ai beaucoup de travail sur les matchs qui se présentent."

Relancé sur l’arrivée d’un possible renfort défensif (la piste Milan Skriniar est évoquée), Galtier s’est de nouveau montré très clair. "Je n’ai jamais parlé de renfort défensif, a-t-il lancé. Je répète: on a eu un départ dans le secteur offensif, il serait bien qu’on puisse le combler dans le secteur offensif."

"On doit respecter et écouter" Navas

Galtier s’est en revanche dit ouvert à la discussion au sujet d’un potentiel départ de Keylor Navas, son gardien n°2 courtisé par Nottingham Forest. "Keylor est un grand compétiteur, il est exemplaire dans le travail depuis le début de saison, a-t-il rappelé. Il a été désigné gardien titulaire pour la Coupe de France, j’ai une totale confiance en lui. Il y a ce que lui ressent, je sais que la direction sportive et le président sont à l’écoute ce que veut faire Keylor. On verra la réalité de l’effectif après la fermeture du mercato. On doit le respecter et l’écouter mais aucune décision n’a été prise par rapport à de son avenir."