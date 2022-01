Mercato: Umtiti s'ajoute à la (longue) liste des cibles de Newcastle

Selon les informations de la presse espagnole, Newcastle pourrait entrer en négociations avec le FC Barcelone pour son défenseur français Samuel Umtiti. Les Magpies auraient rompu les discussions avec le LOSC pour Sven Botman à ce poste.

Newcastle continue de traquer l’Europe à la recherche des recrues qui dessineront son projet XXL. Ce mercredi, le quotidien Sport annonce que le club anglais s’intéresserait au défenseur du FC Barcelone Samuel Umtiti. Un prêt sans option d’achat est évoqué, puisque le joueur ne semble pas vouloir quitter le Barça définitivement. Les Magpies auraient stoppé les négociations avec le Lillois Sven Botman et se seraient donc rabattu sur le Français.

Newcastle prêt à payer la moitié de son salaire

Le média catalan précise que le champion du monde a refusé Fenerbahce et souhaite évoluer dans une équipe engagée dans une compétition européenne. Newcastle serait prêt à assumer la moitié de son salaire, un aspect non négligeable lorsque l’on connaît les difficultés financières du club blaugrana et la masse salariale à respecter.

Si le joueur doit encore être convaincu par le projet, c’est bel et bien un défenseur qui pourrait être la première recrue du mercato des Magpies, en la personne de Kieran Trippier. Le latéral de l’Atlético est en effet annoncé tout proche de Newcastle par plusieurs médias européens. Ces dernières heures, Philippe Coutinho a été annoncé du côté d’Aston Villa, après avoir déjà été cité pour rejoindre Newcastle, qui va avant tout chercher à se sauver en Premier League en deuxième partie de saison.