Mercato: Newcastle intensifie les négociations avec Lille pour Botman

Afin de se donner les moyens de sauver sa place en Premier League à la fin de la saison, Newcastle compte se montrer actif au mois de janvier. Selon le Daily Mail, les Magpies auraient accéléré les négociations avec Lille pour le transfert de Sven Botman.

Malgré un début de saison catastrophique, le sort de Newcastle en Premier League est loin d’être scellé. Avec deux points de retard sur le 17e Watford, les Magpies ont encore toutes les chances de se maintenir. D’autant que ces derniers ont montré des dispositions intéressantes lors du match nul face à Manchester United le week-end dernier (1-1).

Doté de moyens financiers colossaux depuis le rachat par le fonds souverain saoudien, le club anglais compte être actif sur le marché des transferts en janvier afin d’assurer sa place dans l’élite. C’est dans ce sens que l’achat d’un défenseur est vivement souhaité. L’heureux élu pourrait être Sven Botman (21 ans). D’après le Daily Mail, les négociations avec Lille pour le recrutement du Néerlandais ont pris une nouvelle dimension. La somme évoquée est de 35 millions d'euros.

Botman indécis

Même si les discussions avec le club français vont dans le bon sens, les Toons devront convaincre Botman. Une tâche pas forcément évidente: le joueur de 21 ans préférerait un club avec un projet sportif plus sûr. Avec une 19e place au classement, les dirigeants auront intérêt à trouver les mots justes pour séduire le défenseur.

Le média anglais rappelle que Newcastle compte recruter quatre défenseurs, un milieu de terrain et un attaquant. La première recrue du choix pourrait être Kieran Trippier. Selon The Telegraph, le transfert du latéral droit de l’Atlético de Madrid a des chances d’être bouclé dès la semaine prochaine. Une recrue prestigieuse susceptible de convaincre les plus sceptiques de tenter leur chance chez les Magpies?