Mercato: un nouvel indésirable quitte le PSG avec le départ de Rafinha, il ne reste plus qu'Icardi dans le loft

Contre toute attente, Rafinha s'est engagé avec le club d'Al Arabi Qatar pour les deux prochaines saisons. Un indésirable en moins pour le PSG.

Le PSG se sépare d'un nouvel indésirable. Rafinha quitte définitivement le club de la capitale pour s'engager avec le club d'Al Arabi Qatar pour les deux prochaines saisons. L'international brésilien, initialement sous contrat jusqu'en 2023, a, selon Fabrizio Romano, résilié son contrat avec le club de la capitale après avoir passé sa visite médicale avec succès. Après Herrera, Kurzawa, Draxler, Gueye, Kehrer et Diallo, il ne reste plus que Mauro Icardi dans le groupe des indésirables.

Tourner la page

Après un prêt convaincant à la Real Sociedad lors de la deuxième partie de la saison 2021-2022 (19 matchs), Rafinha était revenu au sein de l'effectif de Christophe Galtier lors de la préparation. Non convoqué pour la tournée au Japon, l'ancien joueur du Barça avait été placé dans le groupe des lofteurs qui s'entraînait à l'écart.

Dans un entretien donné à L'Equipe, le coach du PSG avait formulé son envie de travailler avec un groupe resserré. "Ce ne sont pas des indésirables, c'est péjoratif. On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c'est énorme. Il y a des joueurs pour qui les espaces d'expression vont se réduire. Nous nous sommes entretenus avec eux. Ce fut un exercice pas facile. Ce sont des joueurs qu'on doit respecter. On partira cette saison avec 21 joueurs de champ, et quelques jeunes", avait-il assuré.