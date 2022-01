Mercato: une opération à 150 millions, la Juve explose la tirelire pour Vlahovic

Le transfert de Dusan Vlahovic (22 ans) à la Juventus est bouclé selon la presse italienne qui estime le coût total de l’opération à 150 millions d’euros, dont 75 d’indemnités. Soit le plus gros coup de ce marché hivernal.

Le titre du plus gros transfert de l’hiver devrait échapper à un club anglais en ce mois de janvier 2022. A moins d’un craquage de dernière minute de Newcastle, nouveau riche du football mondial, la Juventus Turin va signer la transaction la plus importante de cet hiver. Selon la presse italienne, le transfert de Dusan Vlahovic (22 ans) est bouclé. L’attaquant de la Fiorentina va passer sa visite médicale ce vendredi et son numéro de maillot a déjà été choisi: il portera le 28. Le joueur espérait le 9 déjà pris par Alvaro Morata, mais il optera finalement pour celui qu’il portait à ses débuts à la Fiorentina. Mais ce sont d’autres chiffres qui affolent cette transaction.

Selon la Gazzetta dello Sport, l’arrivée de l’international serbe (14 sélections, 7 buts), coûtera 150 millions d’euros au total à la Juventus. Dans le détail, le montant de la transaction pourrait atteindre 75 millions d’euros (67 millions fixes et 8 millions de bonus). Le club versera aussi 63 millions d’euros bruts en salaire au joueur sur les quatre ans et demi de son contrat. L’attaquant touchera, lui, sept millions d’euros nets par saison.

Une commission estimée à 15 millions d’euros pour l’agent

Les derniers détails portaient sur les commissions versées à l’agent du joueur, l’avocat Darko Ristic, arrivé dans le Piémont jeudi pour finaliser le dossier. Elles seraient énormes puisque la Gazzetta les estime à 15 millions d’euros. Vlahovic va rencontrer Massimiliano Allegri, ce vendredi et découvrir un nouvel univers et la Ligue des champions. Le manager italien avait érigé son arrivée en priorité pour redynamiser son attaque et décrocher l’une des quatre premières places en Serie A.

Son départ de Florence a provoqué la colère des supporters de la Fiorentina, rival honni de la Juve. Ces derniers ont déployé une banderole insultante à l’égard du joueur qui avait rejoint le club en 2018 en provenance du Partizan. Il va partir après avoir inscrit 17 buts en 21 matchs de championnat cette saison.