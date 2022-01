Serie A: des policiers mobilisés au domicile de Vlahovic après des menaces

Le transfert de Dusan Vlahovic vers la Juventus semble de plus en plus imminent. À tel point que les fans de la Fiorentina ont fait part de leur mécontentement via une banderole. Mais selon la Repubblica, le buteur aurait également reçu des menaces, forçant la police à se mobiliser pour assurer sa sécurité.

La belle aventure de Dusan Vlahovic (21 ans) à la Fiorentina est en train de virer au cauchemar. Adoré des fans, le Serbe ne cesse d’empiler des buts depuis la saison dernière. Actuellement, il compte 17 réalisations en Serie A. Mais comme souvent, qui dit bonnes performances, dit intérêt des gros clubs européens.

En partance vers la Juventus, le joueur voit certains fans de la Viola le prendre en grippe. Selon la Repubblica, des menaces violentes sur internet auraient été proférées à l'encontre de Vlahovic. En réaction, le média italien affirme que la police a, de sa propre initiative, mobilisé des effectifs au domicile de l’attaquant. Des patrouilles passeront fréquemment devant son domicile.

Une banderole à l’origine de tout ?

Une banderole déployée devant le stade Artemio cette semaine pourrait bien être le point de départ de cette affaire. Des ultras du club ont fait passer le message suivant: "Le respect ne s’achète pas avec les buts, Vlahovic juventino de merde !" Des mots qui montrent à quel point la rupture est consommée entre le joueur et une partie des supporters, alors que l'aventure du goleador avec la Fiorentina touche à sa fin.

D’après Sky Italia, un accord avec la Juventus aurait été trouvé pour une somme de 75 millions d'euros. Les velléités de départ du joueur étaient prévisibles, depuis son refus de prolonger son contrat avec le septième de Serie A.