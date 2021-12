Mercato: Wenger balaie la rumeur PSG

EXCLU RMC SPORT - Arsène Wenger a démenti tout contact avec le PSG, mercredi dans l'émission "Rothen s'enflamme". L'ancien entraîneur d'Arsenal assure être pleinement investi dans ses responsabilités de directeur du développement du football mondial à la FIFA.

Ces dernières semaines, des échos dans la presse ont fait état d'un intérêt du Paris Saint-Germain pour Arsène Wenger, dont le nom a été associé à celui de Zinédine Zidane pour former un ticket en remplacement de l'actuel tandem formé par l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino et le directeur sportif brésilien Leonardo. Mais sur l'antenne de RMC, mercredi lors de Rothen s'enflamme, l'ancien coach d'Arsenal et actuel dirigeant à la FIFA a assuré qu'il n'était pas du tout intéressé par un poste dans le club de la capitale.

"Ce n'est que de l'imagination d'avant-Noël. Je ne sais pas qui a sorti ça, mais il n'y a rien dans tout ça. Franchement, non. (...) Il n'y a absolument rien", a répondu Arsène Wenger, qui dit être concentré sur ses missions à la FIFA.

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

"Aller au bout de ce que je fais"

"J'ai envie de bien faire, a-t-il repris. Quand je suis engagé quelque part, j'essaie d'aller au bout de ce que je fais. J'ai entrepris un projet ici, qui est beaucoup dans l'éducation. On a créé un centre d'entraînement, on essaie de développer le football dans le monde entier, surtout en Afrique. Il y a énormément de travail". Avant tout de même d'ajouter, sans développer: "Après, je ne sais pas".

Depuis la prise en main du Paris Saint-Germain par Qatar Sports Investments, Arsène Wenger est régulièrement cité pour une potentielle arrivée à un poste de directeur sportif.

Parti d'Arsenal en 2018, l'Alsacien, 72 ans, est en poste à la FIFA depuis novembre 2019. Il a été très actif dernièrement pour porter le projet d'organisation de la Coupe du monde tous les deux ans au lieu de quatre.