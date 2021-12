Zidane au PSG? Charbonnier en a parlé avec lui, il raconte dans l'After

Lionel Charbonnier, membre de la Dream Team RMC, a participé à la réunion des champions du monde 1998 à Paris lundi. Il a notamment discuté avec Zinedine Zidane de la rumeur l’envoyant au PSG.

La photo a mis les réseaux sociaux en émoi. Zinedine Zidane à Paris entouré de ses anciens illustres coéquipiers de l’équipe de France: Youri Djorkaeff, Frank Leboeuf, Alain Boghossian, Bixente Lizarazu et Fabien Barthez. Le cliché - pris devant la place Vendôme à Paris - a été posté sur Twitter mardi matin par Djorkaeff et montre les larges sourires des six anciens coéquipiers, sacrés champions du monde ensemble en 1998. Ces retrouvailles ont aussi permis de discuter de l’actualité des uns et des autres.

Comme souvent, celle de Zidane est la plus brûlante depuis que l’ancien meneur des Bleus fait l’objet de rumeurs l’envoyant sur le banc du PSG. Lionel Charbonnier, troisième gardien de l’équipe de France en 1998, en a notamment discuté avec Zizou lors de cette réunion d’anciens. Il a livré son sentiment dans l’After en invitant les auditeurs à ne pas prendre ses propos pour des informations. Ils illustrent juste sa pensée.

"Mon ressenti, c’est que que Zizou n’a pas trop envie d’aller au PSG"

"Mon ressenti, c’est que je pense que Zizou n’a pas trop envie d’aller au PSG, mais que – ça n’engage que moi – s’il signe au PSG, c’est qu’on lui aura offert le plus gros contrat de l’histoire du football, explique l’ancien joueur d’Auxerre. Je le sens comme ça. Avec les pleins pouvoirs. Mais on n’en a pas du tout parlé, ça n’engage que moi. Le seul truc que je lui ai dit, c’est : ‘Zizou, si ça avait été la Juve ?’ Il m’a répondu: ‘Là, c’est pas pareil’. Mais c’est normal. Il n’a pas le même vécu au PSG qu’à la Juve."

Libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, Zidane profite de son temps libre. Il a récemment vu son nom être associé à Manchester United après l’éviction d’Ole Gunnar Solskjaer. Il est actuellement pressenti comme candidat au poste d’entraîneur du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino, critiqué pour la qualité du jeu de l’équipe malgré des résultats probants.