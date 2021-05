Montpellier: Batlles proche de succéder à Der Zakarian

Laurent Batlles, actuel entraîneur de Troyes (leader de Ligue 2) devrait succéder à Michel Der Zakarian sur le banc de Montpellier la saison prochaine.

Montpellier a trouvé le successeur de Michel Der Zakarian. Comme annoncé sur Twitter par Mohamed Toubache-Ter, proche du club montpelliérain, Laurent Batlles, sous contrat à Troyes jusqu’en 2023, devrait succéder à l’entraîneur franco-arménien sur le banc du MHSC.

Selon une source proche de Troyes, possédé par le City Football Group, le club de l'Aube se posait des questions concernant l’avenir de Laurent Batlles. L’ancien joueur de l’OM a pourtant réalisé des miracles en Ligue 2 depuis qu’il est arrivé, il y a seulement deux ans.

Laurent Batlles a mené le club à la quatrième place l’an passé, pour sa première expérience en tant que numéro un. Cette saison, le club a joué une partition remarquable, en développant un football extrêmement séduisant, inspiré de la philosophie de jeu de son entraîneur, résolument tournée vers l’offensive.

En terrain conquis à Montpellier

Le temps d’imposer son audace et ses idées, et le club pouvait viser une nouvelle montée dans l’élite, la troisième en six ans, qu’il devrait finir par obtenir ce week-end. Pour toutes ces raisons, l’option Batlles a très rapidement été considérée comme une priorité absolue pour les dirigeants héraultais, également séduits par la personnalité de Batlles.

Une personnalité qu’ils n’ont pas découverte cette saison. Et pour cause, Batlles connaît tout l’état-major du club, les anciens joueurs Bruno Carotti (directeur sportif), Jean-Christophe Rouvière (directeur développement et merchandising) et Philippe Delaye (coordinateur sportif). Les deux premiers ont évolué à Toulouse, où Laurent Batlles a été formé et a joué.

Le troisième a été le coéquipier de Laurent Batlles à Rennes et à Bastia. Ces trois hommes ont du pouvoir au MHSC et font partie du cercle très fermé de Laurent Nicollin. Cette connaissance va faciliter l’intégration de Laurent Batlles, qui n’est pas issu du sérail montpelliérain mais est très lié avec les dirigeants du club.

Le départ de Laurent Batlles pourrait être officialisé dès que la montée de Troyes sera acquise, donc potentiellement ce soir. L'ancien milieu de terrain doit désormais se libérer de son contrat et négocier avec les dirigeants du club.