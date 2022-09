Trois jours après avoir disputé la cinquième journée de championnat, les équipes de Ligue 1 Uber Eats reprennent le travail. Ce samedi 3 septembre, Nantes accueille le PSG au stade de la Beaujoire. Nantes - PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Nantes - PSG est le remake du Trophée des Champions qui s’est déroulé en début de saison. Il y a quelques semaines, le PSG, vainqueur du championnat, a remporté la coupe grâce à un succès 4-0 contre Nantes, le vainqueur de la Coupe de France. Ce samedi 3 septembre, les deux clubs se retrouvent à Nantes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats.

Dixième, Nantes compte une victoire, trois nuls et une défaite. Nantes n’a toujours pas perdu à domicile avec un nul contre Lille (1-1) et une victoire contre Toulouse (3-1). Le PSG est quant à lui leader du championnat de France de football avec quatre succès et un score de parité. Après avoir été accroché le week-end dernier face à Monaco (1-1), le PSG a rapidement réagi en reprenant sa marche en avant à Toulouse pour y gagner 0-3 mercredi. Nantes - PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

