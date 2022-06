Nice: pas encore officiellement nommé, Favre déjà aux commandes de l’entraînement pour la reprise

C’est l’entraîneur suisse Lucien Favre qui a dirigé la première séance d’entraînement de l’OGC Nice lundi pour reprise. L’ex-coach des Aiglons n’est pourtant pas officiellement nommé, le poste d’entraîneur étant toujours occupé par Christophe Galtier, pressenti au PSG.

Surprise pour les joueurs niçois pour la reprise. Alors que le départ de Christophe Galtier de l’OGC Nice pour le PSG n’est toujours pas officiel, Lucien Favre, pressenti pour succéder au coach français, a dirigé la première séance d’entraînement des Aiglons. Le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, a confirmé la présence ce matin du Suisse à la reprise de l'entraînement.

Un come-back quatre ans après

Les joueurs avaient rendez-vous très tôt (avant 9h) pour une reprise matinale à l'abri des regards. Libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund, l’entraîneur suisse de 64 ans connaît bien le Gym pour avoir été coach entre 2016 et 2018. On devrait en savoir beaucoup plus dans l'après-midi. Une conférence de presse est programmée à 16h.