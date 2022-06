Mercato en direct: Di Maria à la Juventus, c'est presque bouclé

Libre après son départ de l'Atlético de Madrid, Luis Suarez pourrait rejoindre River Plate. Selon TyC Sports, le club argentin serait optimiste sur la possible arrivée de l'attaquant après le retrait de l'Ajax Amsterdam de la course. Le FC Barcelone reste un concurrent sérieux pour accueillir le joueur mais cela dépend de l'arrivée de Robert Lewandowski. Suarez est actuellement en vacances à Ibiza et se remet d'une intervention sur un genou.

"C'est un footballeur d'élite qui se remet du nettoyage de son genou, a rappelé Marcelo gallardo, entraîneur de River, dimanche. Si nous pouvions l'avoir aujourd'hui, il ne pourrait pas jouer. Notre attente est en fonction de ses temps de récupération. Nous sommes calmes. Nous n'attendons pas un footballeur qui est prêt à jouer demain, nous attendons un footballeur qui se remet".