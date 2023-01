Nice: proche du FC Nantes, Delort sèche l'entraînement et tente le bras de fer pour partir

Alors qu'il souhaite quitter le club pour rejoindre le FC Nantes, Andy Delort ne s'est pas présenté à l'entraînement ce mercredi à Nice. Le buteur de 31 ans fait le forcing mais devrait être sanctionné par l'OGCN.

Andy Delort était absent de l'entraînement du jour à Nice, alors qu'il y était attendu. Il fait le forcing pour que sa situation se débloque et pour pouvoir rejoindre Nantes. Nice Matin précise que l'OGCN compte sanctionner le joueur.

L'appel du pied de Mollet

Le buteur de 31 ans ne cache pas son envie de signer chez les Canaris. Sur Instagram ce mercredi, Andy Delort a posté en story une photo de lui époque Montpellier, aux côtés de Florent Mollet... nouvelle recrue nantaise, qui était en conférence de presse de présentation dans le même temps.

La story Instagram d'Andy Delort, une photo aux côtés de Florent Mollet © Instagram Delort

"Andy est un très bon ami. C’est un joueur avec qui on se trouvait beaucoup à Montpellier. On se ressemble, on a le même caractère, franc du collier. J’espère qu’il nous rejoindra", a d'ailleurs lancé l'ancien joueur de Schalke 04 à la presse, en réponse à une question sur la possible venue d'Andy Delort.

Les derniers échos autour d'un potentiel départ de Delort pour Nantes portaient sur un prêt avec option d'achat obligatoire.