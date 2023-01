Mercato: Nice a identifié un potentiel successeur à Andy Delort

Alors qu’Andy Delort est de plus en plus proche du FC Nantes, les dirigeants de l’OGC Nice ont ciblé le profil de Terem Moffi. Des discussions sont en cours avec les dirigeants lorientais.

Andy Delort est de plus en plus proche de Nantes. Le buteur de 31 ans devrait être prêté aux Canaris avec option d’achat obligatoire. Pour lui succéder sur le front de l'attaque niçoise et épauler Gaëtan Laborde, les dirigeants du Gym pensent fortement à Terem Moffi, avec qui Didier Digard a déjà échangé.

Des discussions sont également en cours avec les dirigeants lorientais, mais ces derniers n'entendent pas lâcher leur meilleur buteur (11 réalisations) aussi facilement. Les Merlus attendent 30 millions d'euros en échange de leur prolifique buteur nigérian de 23 ans.

Lemina va s'engager avec Wolverhampton

Dans le sens des départs, l'OGC Nice est par ailleurs sur le point de vendre Mario Lemina à Wolverhampton. Le milieu de terrain doit passer sa visite médicale ce vendredi avec Wolverhampton, 19e de Premier League, qui va débourser 11 millions d’euros dans l’opération.

Selon les informations de RMC Sport, le Gym n’a pas prévu de compenser son départ par une arrivée poste pour poste. Les dirigeants comptent sur Hicham Boudaoui (23 ans), déjà performant contre Montpellier dans ce registre, et veulent faire de la place à Alexis Beka-Beka (21 ans), acheté 12 millions d'euros au Lokomotiv Moscou l'été dernier. En revanche, Nice s'active également pour attirer un latéral gauche.