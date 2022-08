OL: Pas de bon sortie pour Lukeba et Gusto

Alors que l'Equipe fait état de l'intérêt du Barça et de Manchester United pour le latéral droit lyonnais...

Dès le mois de juin, les dirigeants lyonnais entendent les infos et rumeurs sur l’intérêt que portent de grosses cylindrées sur les révélations 2022 de l'Académie. Et depuis le début de l'été, leur discours reste identique: ils resteront à Lyon. ils, ce sont Castello Lukeba et Malo Gusto. Certains chiffres avancés dès cette époque avaient de quoi faire tourner les têtes. Quelques mois plus tard, ils les entendent toujours.

Mais de là à les écouter vraiment, c'est autre chose. Peter Bosz comptent sur eux comme le montrent les compositions d'équipe de la préparation et du premier match face à Ajaccio. Et il n'est donc pas question de s'en séparer d’autant qu'avec le nouvel actionnaire de référence (John Textor, propriétaire de 66% du club depuis l'AG du club fin juillet), l'OL a les moyens de résister à ce type d'intérêt, même sans compétition européenne et ses lucratifs revenus. C'est une nouvelle fois ce que répète le club dans ces derniers jours de mercato estival au sujet de ses défenseurs, natifs de l agglomération et formés "à la maison", qui épousent en plus les contours de la feuille de route 2022 de leur club qui s appuie sur ses forces vives, issues de l'Académie": lors du match face à Ajaccio, 9 des 15 joueurs utilisés sont ainsi passés par l’Academie.

