Mercato en direct: l'Atlético recale un cador européen pour Joao Felix

Le mercato estival fermera bientôt ses portes dans la plupart des grands championnats européens. Avec moins de 15 jours pour boucler leur recrutement, les clubs multiplient les négociations et activent de nombreuses pistes afin d'ajouter la pièce manquante à leur effectif. Toutes les infos et rumeurs de transfert sont à retrouver dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

L'OM voudrait 20 millions d'euros pour Milik Toujours en quête d'un premier but cette saison en Ligue 1, Arkadiusz Milik ne serait pas retenu à tout prix par l'Olympique de Marseille lors du mercato estival. Selon les informations du journal L'Equipe, l'OM a proposé le buteur polonais à plusieurs clubs européens cette saison. La Juventus fait notamment partie des destinations envisagées. Il est aussi indiqué que Pablo Longoria espère récupérer 20 millions d'euros pour l'attaquant polonais, dans le cadre d'un transfert ou d'un prêt avec obligation d'achat. Reste que le joueur ne serait pas particulièrement intéressé par un départ.



>> Plus d'informations dans notre article ICI



Nice: un mercato suspendu à l’Europe Opposé ce jeudi au Maccabi Tel-Aviv lors du match aller des barrages de Conference League (19h), l'OGC Nice compte sur une qualification européenne afin de passer à la vitesse supérieure pour son mercato. En cas de bonne option prise sur la qualifications, les dirigeants azuréens bénéficieraient d'un atout supplémentaire pou négocier. Des noms ronflants sont évoqués ces derniers jours du côté de Nice, comme Edinson Cavani ou Nicolas Pépé. Des joueurs qui pourraient venir renforcer le secteur offensif du Gym. Si l’avancée de ces dossiers n’est pas uniquement liée à la qualification en phase de groupe de la Ligue Europa Conférence, il reste évident qu’une saison européenne serait un vecteur d’attractivité auprès de ces profils.



Ce serait aussi une raison supplémentaire de mettre la main au portefeuille et d’accélérer sur ces venues. Emprunté à l’heure d'évoquer le sujet du mercato en conférence de presse, Lucien Favre n’a pas nié l’impact que pourrait avoir une qualification face au Maccabi Tel Aviv sur le mercato niçois. Timothée Maymon



L'Atlético aurait refusé une grosse offre pour Joao Félix Le quotidien espagnol AS avance que Manchester United aurait fait une offre de 130 millions d'euros à l'Atlético de Madrid pour Joao Félix. Une proposition rejetée par le club madrilène, qui renvoie les Red Devils au montant de sa clause, à savoir 350 millions d'euros. Une information confirmée par Marca.



Bonjour à tous, Le mercato estival fermera ses portes dans un peu moins de dix jours dans la plupart des grands championnats. Le 31 août ou le 1er septembre, il sera trop tard et les clubs ne lèvent pas le pied afin de boucler leur recrutement. Pisté depuis de longues semaines par Barcelone, Bernardo Silva pourrait finalement prendre la direction du PSG selon la presse anglaise. Toujours en Ligue 1 mais du côté des départs, l'OM aurait fixé un gros montant pour un éventuel transfert d'Arek Milik. Ailleurs en Europe, l'avenir de Cristiano Ronaldo suscite toujours autant de rumeurs et Manchester United n'arrive pas à renforcer son équipe malgré plusieurs dossiers lancés.