OM: Igor Tudor, comme un air de départ

Aucune décision définitive ne serait prise, mais l’avenir d’Igor Tudor sur le banc de l’OM est très incertain. La tendance irait même dans le sens d’un départ du technicien croate. Les prochains jours seront décisifs.

Igor Tudor a peut-être vécu son dernier match au Vélodrome en tant qu’entraineur de l’OM. Le technicien croate et les dirigeants marseillais, un peu embêtés quand on les questionne sur leurs intentions pour la saison prochaine, entretiennent le flou et le suspense sur ce sujet sensible, mais personne n’ose désormais nier qu’un départ du coach marseillais – à qui il reste un an de contrat - est aujourd’hui une vraie probabilité. Des échanges et tractations devraient rapidement avoir lieu en coulisses, Igor Tudor ayant lui-même évoqué un rdv avec ses dirigeants la semaine prochaine.

Tudor s’est attaché à défendre son bilan

Tudor, qui se sent parfois mal aimé au sein du secteur sportif et dont le caractère et les méthodes ont parfois froissé certains joueurs, n’affiche pas une envie folle de poursuivre son aventure marseillaise. Il a pourtant toujours été soutenu par les dirigeants qui, malgré la troisième place de Ligue 1 et certains échecs qui ont marqué la saison (l’élimination face à Annecy en Coupe de France et trop de faux-pas lors des gros matchs notamment), sont plutôt satisfaits du travail de fond effectué par Tudor cette saison, avec un style de jeu, une intensité et une culture du travail inculqués à l’effectif. Reste qu’Igor Tudor a clairement donné l’impression de s’attacher à défendre son bilan lors de ses dernières prises de parole, avant et après le match perdu face à Brest.

L’OM voudra être fixé rapidement

En interne, on souhaite prendre les choses avec sérénité et se détacher des derniers résultats, car une cassure et une démotivation assez logiques ont clairement eu lieu juste après le dernier tournant de la saison, à Lens. Les dirigeants marseillais, qui promettent que la relation reste très bonne avec Tudor, n’auraient pas encore activé de piste en cas de départ du Croate. Mais Pablo Longoria a su prouver, par le passé, notamment dans sa capacité de réaction après le départ de Jorge Sampaoli, qu’il avait souvent un coup d’avance. L’OM, qui devra passer par le 3ème tour préliminaire de la Ligue des champions, début août, ne pourra pas être pris au dépourvu et voudra vite trouver un successeur… si le départ de Tudor se confirmait.