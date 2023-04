OM: Vitinha, Payet, la deuxième place, son avenir… ce qu’a dit Longoria aux supporters jeudi soir

Selon les informations de RMC Sport, une réunion s’est tenue ce jeudi soir au centre Robert-Louis-Dreyfus entre les dirigeants marseillais et les supporters. La dynamique en cours, son avenir, la fin de saison, Vitinha, Payet... Aucun sujet n'a été éludé par Pablo Longoria.

Les supporters de l’OM voulaient rencontrer Pablo Longoria. C’est désormais chose faite. Selon les informations de RMC Sport, une réunion s’est tenue ce jeudi soir au centre Robert-Louis-Dreyfus. Les dirigeants marseillais, en première ligne le président Pablo Longoria et son directeur du football, Javier Ribalta, ont pu parler football avec les principaux représentants des associations, contents que tous les sujets aient été abordés.

Malgré une série de mauvais résultats au Vélodrome, l’ambiance était d’ailleurs cordiale lors de ce face-à-face. L’OM essaye de tenir sa promesse d’organiser ce genre de rendez-vous avec les leaders influents des associations de supporters, au moins une fois tous les deux mois, pour balayer l’actualité du club.

Sur la globalité de la saison, les fans de l’OM voient du jeu et restent à fond derrière leur équipe, dans l’espoir de voir le club phocéen se qualifier de nouveau pour la prochaine Ligue des champions.

"Je ne suis pas content", lâche Longoria

Des supporters pas forcément mécontents, donc. "Si vous êtes satisfaits, c’est bien. Et pourtant, moi, je ne suis pas content !", a rétorqué Pablo Longoria, qui n’a pas digéré certaines prestations au Vélodrome et notamment l’élimination en Coupe de France contre Annecy. Comme expliqué par RMC Sport, Longoria a vu des joueurs "trop relax", et qui se sont vus sûrement trop beaux après avoir reçu tant de compliments. Le président de l’OM a d’ailleurs reconnu qu’il avait aussi sa part de responsabilité dans cet échec, qu’il n’avait pas vu venir le couac contre Annecy, même s’il avait prévenu, début février, de la nécessité de garder un maximum d’humilité.

Longoria demande de la patience et de la clémence pour Vitinha

Les cas de certains joueurs ont également été évoqués. Dimitri Payet ? Longoria affirme aux supporters qu’il est sous contrat et donc qu’il restera. Le N°10 olympien, qui n’est plus tout jeune, garde un rôle important dans le vestiaire grâce à son bon état d’esprit, même si les dirigeants de l’OM reconnaissent que son profil technique ne colle pas toujours au style prôné par Igor Tudor.

Vitinha ? Le vrai niveau de l’attaquant portugais ainsi que son faible temps de jeu intriguent les supporters marseillais. Au sujet de la recrue phare de cet hiver, Pablo Longoria se veut rassurant et demande du temps et de la clémence aux leaders des virages. Vitinha doit s’acclimater aux principes de Tudor, développer encore plus son jeu pour s’affirmer, estime le boss olympien, qui a apprécié la dernière prestation de l’ancien buteur de Braga contre Montpellier (1-1). Les supporters de l’OM ont également évoqué l’avenir de certains joueurs comme Nuno Tavares et Alexis Sanchez et ont fait savoir à Pablo Longoria qu’ils aimeraient bien voir l’attaquant chilien rester à Marseille. Le président de l’OM est resté vague sur le cas d’El Niño Maravilla.

À aucun moment le titre de champion n’a été évoqué, même par les supporters

Pour les échéances à venir, surtout cette course à la C1, les dirigeants de l’OM se montrent effectivement très prudents et à vrai dire n’ont aucune certitude tellement cet OM est déroutant. Face aux supporters, et alors que le PSG n’est qu’à six points, une éventuelle lutte pour le titre n’a pas été évoquée une seule seconde. L’OM se concentre d’abord sur son objectif du début de saison, la qualification directe pour la Ligue des champions via la deuxième place. Alors que la trêve internationale avait éparpillé les joueurs chacun de leur côté, les dirigeants et le secteur sportif ont d’ailleurs profité de ces dix derniers jours pour faire passer à leur manière un message d’exigence à tous les niveaux du club. "Pas besoin de longs discours pour faire en sorte que tout le monde ait conscience que le sprint final sera intense et que ce n’est surtout pas le moment de lâcher", confirme-t-on, en interne.

"J’irai peut-être à Turin, mais uniquement en vacances !"

Il sera alors temps de penser au futur et aux contours de l’OM version 2023-2024. Longoria a d’ailleurs expliqué aux supporters qu’il ne prévoyait pas énormément de changements dans l’effectif à l’intersaison. Mais personne n’est obligé de le croire ! Le boss espagnol paraissait en revanche très sincère quand il a été questionné sur l’intérêt que porterait la Juventus Turin sur Igor Tudor et sur lui-même. "Je souhaite que Tudor reste !", a répondu le Président olympien. "Et moi… j’irai peut-être à Turin, mais uniquement en vacances !"