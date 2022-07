OM: la relance de la piste Alexis Sanchez

Évoquée il y a plusieurs jours du côté de l'Olympique de Marseille, la piste Alexis Sanchez serait bien réelle. Selon les informations de La Provence, le joueur et le club phocéen seraient proches d'un accord pour l'arrivée du Chilien de 33 ans. En revanche, pour venir à l'OM, ce dernier devrait trouver un accord avec l'Inter Milan pour résilier son contrat actuel.

Petit à petit, les positions semblent se rapprocher entre l'Olympique de Marseille et Alexis Sanchez. Déjà évoquée il y a un mois, lorsque l'entourage de l'attaquant chilien parlait l'OM comme une possibilité pour la suite de sa carrière, cette piste semble prendre du poids, à en croire les informations dévoilées ce jeudi par le quotidien La Provence.

Le président de l'OM, Pablo Longoria, serait ainsi en discussions avancées avec l'entourage du joueur, pour que celui-ci rejoigne la Canebière cet été. Problème: le contrat de Sanchez avec l'Inter Milan court jusqu'en 2023 et Marseille serait peu enclin à racheter la dernière année de son bail. Il serait donc attendu que le Chilien de 33 ans trouve un accord avec les Nerazzurri pour se libérer de son contrat.

Un statut de remplaçant à l'Inter

La venue de Sanchez serait possible en cas de départs dans le secteur offensif de l'OM, déjà très fourni (Payet, Milik, Bakambu, Luis Suarez, Under, Dieng). Bamba Dieng, qui est passé cinquième dans la hiérarchie des attaquants comme l'a indiqué l'entraîneur Igor Tudor, est poussé vers la sortie par l'OM. En cas de place dans l'effectif marseillais et s'il parvient à se libérer de son contrat, Sanchez pourrait alors faire son arrivée à l'OM.

À l'Inter depuis 2019, l'international chilien (146 sélections, 48 buts) n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau de l'époque Barcelone et Arsenal, et se contente de bouts de matchs. S'il venait à signer à Marseille, il découvrirait un quatrième championnat européen après la Liga, la Premier League et la Serie A.