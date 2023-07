Mercato: optimisme pour Aubameyang à l'OM, mais les négociations continuent avec Chelsea

L'OM, qui est d'accord avec Pierre-Emerick Aubameyang, continue de négocier avec Chelsea, qui réclame une indemnité de transfert.

Tout le monde est optimiste pour une signature de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille. Mais ce n'est pas encore fait, car ça coince sur l'indemnité de transfert.

Pour l'heure, il y a un accord entre l'OM et le joueur autour d'un contrat de deux ou trois ans selon les sources. Mais il reste à trouver un terrain d'entente entre les deux clubs.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

Finalement, Chelsea veut tout de même une indemnité

L'OM espérait attirer gratuitement l'attaquant gabonais, dont Chelsea ne veut plus alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Sauf que le club londonien compte récupérer une petite indemnité de transfert.

Pierre-Emerick Aubameyang, 34 ans, reste sur une saison à un seul but en championnat et deux en Ligue des champions, avec un total de 22 apparitions toutes compétitions confondues.

L'ancien buteur du FC Barcelone connaît très bien la Ligue 1. Il compte 120 matchs au compteur avec ses expériences au Losc (2009-2010), à l'AS Monaco (2010) et à l'AS Saint-Étienne (2011-2013).