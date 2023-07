Mercato: où en est Aubameyang, proche de rejoindre l’OM ?

L’attaquant de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, pourrait bientôt rejoindre l’OM, à 34 ans. L’international gabonais trouverait à Marseille un club où se relancer, après une dernière saison assez discrète.

Un an et demi après son départ conflictuel d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a quelque peu disparu des radars. L’avant-centre de 34 ans est en passe de rebondir à l’OM, après avoir trouvé un accord avec le club phocéen ce lundi sur la base d’un contrat de deux ans, selon nos informations. Il ne reste plus qu’à convaincre Chelsea de s’en séparer, pourquoi pas en le libérant de sa dernière année de contrat. Ce qui viendrait boucler une expérience mitigée.

Après avoir explosé à Saint-Étienne, ‘Aubame’ rejoint le Borussia Dortmund en 2013 avec lequel il évolue durant quatre saisons et demi, pour un total impressionnant de 141 buts et 36 passes décisives en 213 matchs. Le succès est également au rendez-vous à Arsenal (92 buts en 163 matchs), même si l’aventure se termine mal, avec une relation de plus en plus tendue avec Mikel Arteta.

"Pour gérer des gros caractères ou des gros joueurs, Arteta ne peut pas s'en occuper, avait-il déclaré a posteriori. Il a besoin de jeunes joueurs, ils ne disent rien, ils écoutent". De son côté, le coach espagnol reconnaissait que "ce niveau de confiance avait disparu" avec celui qu’il caractérise comme "le joueur le plus important du club".

Un court passage réussi au Barça

À l’hiver 2022, son contrat est résilié par les Gunners, qui lui versent alors une indemnité de 8,5 millions d’euros. Après la fermeture du marché des transferts, le Barça le récupère, pour finalement disputer une simple demi-saison. Il s’impose rapidement devant Luuk De Jong et Martin Braithwaite, marquant au total 13 buts en 23 rencontres. Néanmoins, Chelsea le signe le dernier jour du dernier mercato estival pour deux saisons, contre 12 millions d’euros.

S’il joue régulièrement en début de saison 2022-2023, marquant 2 de ses 3 buts en Ligue des champions, l’international gabonais paye ensuite les frais du mercato XXL de son club et les changements de coach à répétition. Son temps de jeu s’amenuise après la Coupe du monde, à tel point qu’il n’est pas inscrit dans la liste pour disputer la phase finale de Ligue des champions.

Quatre matchs en club depuis fin janvier

Aubameyang disputera seulement quatre matchs, pour un total de 120 minutes, entre la fin du mois de janvier et le terme de la saison, achevée avec 21 petites apparitions (dont 11 titularisations). Pourtant, il sort de sa retraite internationale en juin dernier pour retrouver sa sélection, quinze mois plus tard, et un peu de rythme par la même occasion.

Malgré les questions autour de son état de forme, à 34 ans passés, le FC Barcelone aurait tenté de le faire revenir au printemps dernier, ce que semblait intéresser le joueur. Qui ne s’est pas envolé ce lundi pour participer à la tournée américaine de son équipe et continue de s’entraîner avec les couleurs des Blues, selon ses publications sur les réseaux sociaux. Comme pour prouver qu’il faudra encore compter sur lui.