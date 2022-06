"Pourquoi aurais-je acheté Bakayoko ?": Gattuso se défend face aux accusations de racisme

Des propos très controversés de Gennaro Gattuso, tenus en 2008 et 2013, sont ressortis ces derniers jours sur les réseaux sociaux alors que l’ancien milieu italien est annoncé du côté de Valence. Il s'est défendu auprès de la Gazzetta dello Sport.

Vingt-trois jours. Même pas le temps de déballer ses cartons. Le 17 juin dernier, la Fiorentina annonçait le départ de Gennaro Gattuso, nommé trois semaines plus tôt. Des désaccords au sujet du mercato avaient alors été avancés pour expliquer ce mariage totalement raté. Un an après cette drôle d’expérience, le Calabrais de 44 ans est bien parti pour retrouver un banc. Selon les médias espagnols, tout indique que Valence l’a choisi pour remplacer José Bordalas. Et ce malgré la polémique qui commence à enfler. Sur les réseaux sociaux, un ancien dirigeant du club ché, Miguel Zorio, a lancé une campagne pour s’opposer à l’arrivée probable de Gattuso. En cause : des propos très controversés tenus par l’ex-international italien il y a quelques années. Des déclarations qui avaient refait surface l’été dernier lorsque son nom avait été évoqué du côté de Tottenham pour succéder à Nuno Espírito Santo.

Le hashtag #NoToGattuso avait été partagé en masse par des supporters des Spurs pour rappeler ce qu’il avait dit en 2008 concernant la légalisation du mariage homosexuel en Espagne. "Les noces entre homosexuels, je ne suis pas d’accord, avait-il lancé. Pour moi, c’est entre un homme et une femme. Oui, cela me scandalise, parce que je crois en la famille. Mais bon, on est en 2008, et chacun fait ce qu’il veut." "Moi les femmes dans le foot, elles ne me vont pas. Je suis désolé mais c’est comme ça", avait-il aussi déclaré en 2013, en réaction à la nomination de Barbara Berlusconi, fille de l’ex-président du conseil italien et propriétaire de l’AC Milan, parmi les dirigeants du club lombard. Finalement rembarré par les Spurs, qui avaient choisi Antonio Conte, Gattuso s’était dit "blessé" par les accusations d’homophobie portées à son encontre. "Mon regret est que je n'ai pas eu l'opportunité de me défendre, d'expliquer que ce que disaient les gens en Angleterre ne me correspond pas", avait-il réagi.

"Pourquoi aurais-je acheté Bakayoko à Naples ?"

Puisqu’il est confronté aujourd’hui aux mêmes accusations, Gattuso a décidé de prendre la parole dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport ce samedi. "Mon histoire parle pour moi. Suis-je raciste ? Homophobe ? Xénophobe ? Machiste ? Mais sommes-nous fous ? C’est le moment de se calmer. Commençons par expliquer : la phrase sur les femmes, prononcée au moment de l’arrivée de Barbara Berlusconi dans le football, était pour défendre le travail d’Adriano Galliani, qui avait été mis à l’écart. Moi raciste ? Alors pourquoi aurais-je acheté (Tiémoué) Bakayoko quand j'étais à Naples ? Je n'ai jamais rien eu contre les joueurs noirs, beaucoup d'entre eux ont été mes coéquipiers et sont mes amis", explique-t-il. Et d’ajouter : "Que savent de moi ces personnes qui parlent de racisme, qui se cachent derrière un clavier ou un surnom ? Je viens d'une petite ville de Calabre, Corigliano Calabro. J’ai joué en Ecosse, aux Glasgow Rangers : savez-vous ce que cela peut signifier pour un "sudiste" d'être en dehors de l'Italie et de montrer à tout le monde qu'il peut s'en sortir ? J'ai construit ma carrière à force de travail, d'engagement, de sueur. Personne ne m'a rien donné. Et je ne permettrai plus à personne, avec ces terribles accusations, d'entraver mon travail."

Une mise au point très ferme pour celui qui peut compter notamment sur le soutien de Bakayoko. En story Instagram, le milieu de l’AC Milan a défendu son ancien entraîneur : "Ce gars est raciste ? Les gens deviennent fous. Forza Mister." Gattuso a également la confiance de Valence et de son principal actionnaire Peter Lim. Son arrivée devrait très bientôt être officialisée et il aurait même déjà commencé à travailler sur le mercato. Le Portugais Sergio Oliveira, prêté à la Roma par Porto lors de la deuxième partie de saison, pourrait être sa première recrue.