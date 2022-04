AC Milan: quand Gattuso a mangé une limace pour un pari... mais qu'il ne l'a quand même pas gagné

Joueurs phares de l'AC Milan dans les années 2000, Andrea Pirlo et Gennaro Gattuso se sont lancés un drôle de pari pendant leurs années milanaises, à savoir manger une limace contre 10.000 euros.

Andrea Pirlo et Gennaro Gattuso sont de sacrés farceurs. Joueurs phares de l'AC Milan et double vainqueurs de la Ligue des champions avec les Rossonneri, les deux anciens internationaux s'entendaient bien sur le terrain et en dehors. Dans la série documentaire "All or Nothing", Pirlo, alors entraîneur de la Juventus, a révélé avoir passé un drôle de pari avec son ancien coéquipier.

S'exprimant à la veille de la Supercoupe d'Italie 2020 en janvier 2021, alors que Gattuso dirigeait Naples, son futur adversaire, l'ancien bianconero a déclaré : "Une fois, nous avons fait un pari... vous savez les escargots, ceux sans leur coquille, si gros ? On a dit : 'Allez Rino, si tu en manges, on te donne 10.000 euros, on les récupère et après tu les donnes aux ouvriers'. Il a pris la limace, il l'a envoyée en bas (il l'a mangé), on n'a pas donné un rond. Il voulait tous nous tuer."

Un grand palmarès en commun

Coéquipiers à l'AC Milan de 2001 à 2011, les deux joueurs ont remporté la Ligue des champions en 2003 et 2007, ainsi que deux titres de champion et une Coupe d'Italie, dans l'une des périodes les plus fastueuses pour le club milanais sous les ordres de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, Andrea Pirlo appréciait le caractère spécial de Gennaro Gattuso. "Chaque fois qu'il parlait à table, ils (les coéquipiers) lui faisaient 'chut' depuis les autres tables, il devenait fou, se levait et commençait à frapper quelqu'un."

Les deux ex-joueurs, champions du monde en 2006, ont depuis entamé leur reconversion sur le banc. Andrea Pirlo a connu une expérience délicate avec la Juventus Turin, qui a perdu son titre au profit de l'Inter Milan, alors que Gennaro Gattuso a quitté Naples l'été dernier après une victoire en Coupe d'Italie contre... la Juve en 2020. Nommé entraîneur de la Fiorentina pour cette saison, il a quitté le club quelques jours après son arrivée, en désaccord avec ses dirigeants sur le mercato.