PSG: Al-Khelaïfi exclut totalement les départs de Mbappé et Pochettino

Dans une interview accordée à L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi assure que le PSG n’a aucune intention de se séparer de Kylian Mbappé, dont l’avenir est toujours incertain. Le président parisien en profite aussi pour rappeler qu’il compte sur Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur.

Il a toujours eu la même position sur ce sujet. Et il tient bon, malgré les rumeurs et l’incertitude qui entoure l’avenir de Kylian Mbappé. "Je vais être clair: Kylian va rester à Paris. On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre", assure Nasser Al-Khelaïfi, ce dimanche, dans une interview accordée à L’Équipe. Une prise de position très ferme qui intervient alors que le futur de l’attaquant du PSG est toujours aussi flou. A un an de la fin de son contrat, Mbappé n’a pas encore prolongé avec Paris malgré des discussions entamées il y a plusieurs mois.

"Tout ce que je peux dire, c’est que ça avance bien, affirme Al-Khelaïfi. J’espère qu’on trouvera un terrain d’entente. C’est Paris, c’est son pays. Il a une mission, pas seulement d’être un joueur de foot mais promouvoir le championnat de France, son pays et sa capitale. C’est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d’or pendant des années, j’en suis sûr à 100%. Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller? Quels clubs, en termes d’ambition et de projet, peuvent aujourd’hui rivaliser avec le PSG?"

"Si Mbappé veut décider de qui on recrute, ce n’est pas possible"

A propos des demandes du champion du monde 2018, qui souhaite évoluer dans une équipe ambitieuse et compétitive, le président parisien se montre serein. Tout en faisant passer un petit message à son joueur de 22 ans: "S’il a dit ça, c’est qu’il veut gagner et ce n’est pas une mauvaise chose. On est ambitieux nous aussi. Mais s’il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n’est pas possible. Je répète, c’est un garçon super, je suis sûr qu’il dit ça car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1."

"Pour Pochettino comme pour Mbappé, des gens essaient de nous perturber"

En ce qui concerne Mauricio Pochettino, là encore, Al-Khelaïfi est catégorique. Malgré les rumeurs sur ses envies de départ, le coach argentin serait pleinement concerné par sa mission dans la capitale. "A la fin de la saison, j’ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m’a jamais dit qu’il voulait partir, jure le dirigeant qatari. Il n’a jamais eu une attitude laissant penser qu’il voulait partir. C’est tout l’inverse. Il était totalement impliqué sur tous les sujets: le club, la structure, l’organisation, ce dont il a besoin pour la saison prochaine… Il échange presque tous les jours avec Leonardo (le directeur sportif du PSG, ndlr) à propos du mercato, des joueurs, etc… Cette situation me contrarie vraiment, ce n’est pas convenable. Il est là depuis janvier, il a encore deux ans de contrat, c’est notre coach. Pour lui comme pour Mbappé, des gens essaient de nous perturber. Mais on est ensemble. Personne ne nous divisera en agissant ainsi."