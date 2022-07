PSG: des complications sur le dossier Skriniar... finalement prêt à prolonger à l'Inter Milan?

Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan pourrait finalement prolonger Milan Skriniar. le défenseur slovaque ne serait pas contre cette idée, lui qui est courtisé depuis plusieurs semaines par le PSG.

Une cible du PSG va-t-elle s'échapper? D'après la Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar pourrait finalement ne pas quitter l'Inter Milan cet été... voire prolonger. Car le club espérait recruter Gleison Bremer, mais celui-ci va finalement s'engager avec la Juve, en provenance du Torino contre près de 40 millions d'euros.

Le PSG est sur les rangs pour faire venir Skriniar depuis plusieurs semaines mais le dossier n'avance pas; L'Inter se montre gourmand et pour changer d'avis, les dirigeants aimeraient désormais 70 millions d'euros. Sinon, le dossier pourrait ne pas se concrétiser.

Skriniar n'a plus qu'une année de contrat

D'après le quotidien italien, le défenseur, arrivé en juillet 2017, serait même partant pour un nouveau bail milanais. Il dispose encore d'une année de contrat avec les Nerazzurri, avec qui il a remporté la Serie A en 2021. La saison dernière, le Slovaque a porté à 48 reprises le maillot de l'Inter Milan, pour quatre buts.

La dernière offre du PSG était estimée à près de 50 millions d'euros. Ces dernières semaines, le départ de Presnel Kimpembe avait été envisagé au sein de la capitale. Voilà peut-être de quoi bousculer les plans pour l'international français de 26 ans, pur produit de la formation.

Depuis le début du mercato, le PSG a officialisé les signatures du milieu portugais Vitinha et de l'attaquant français Hugo Ekitike. L'option d'achat de Nuno Mendes a aussi été levée. Mais le nom de Skriniar revenait avec insistance pour le club dont la gestion sportive a été confiée à Luis Campos et Christophe Galtier, qui ont remplacé respectivement Leonardo et Mauricio Pochettino.