PSG : Gharbi prêté au FC Stade Lausanne-Ouchy

En manque de temps de jeu au PSG, Ismaël Gharbi va être prêté. Selon nos informations, le club parisien a trouvé un accord avec le FC Stade Lausanne-Ouchy, promu en Super League suisse.

Le prêt qui va lancer la carrière d'Ismaël Gharbi ? Soumis à une très rude concurrence au PSG, le prometteur milieu de terrain ou ailier n'a pas encore évolué sous les ordres de Luis Enrique cette saison. Le joueur, âgé de 19 ans, avait gratté 8 apparitions la saison passée (6 en Ligue 1, 2 en Coupe de France) et 4 lors de l'exercice 2021-2022 (1 e Ligue 1, 1 lors du Trophée des champions et 2 en Coupe de France). Pas suffisant pour faire ses preuves et poursuivre son développement.

Prêté chez un promu en difficulté

Ismaël Gharbi va ainsi chercher du temps de jeu en Suisse. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre Paris et le FC Stade Lausanne-Ouchy pour le prêt, sans option d’achat, du Franco-espagnol. Gharbi passera sa visite médicale jeudi. Le club, promu en Super League, pointe actuellement à la dernière place du championnat suisse après quatre journées.

L'hiver dernier, Gharbi avait été tout proche d'être prêté par le PSG à Nice. Mais le club parisien, attendant la finalisation du prêt d'Hakim Ziyech par Chelsea (qui finira par capoter), n'avait pu finaliser cette cession temporaire auprès de l'OGCN.

